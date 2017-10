10. Viljandi kitarrifestivali ehib staaride paraad

Festival toob Eestisse maailmanimesid, staare, kelle kontserdikülastuseks on fännid tihti valmis ise pika teekonna ette võtma. Nii esineb sel aastal Viljandis Ameerikas sündinud kitarrist Rocco DeLuca, kes on lava jaganud legendaarsete John Mayeri ja Taj Mahaliga, lisaks musitseerinud koos Johnny Cashiga. Lavale astub ka Ameerika džässkitarrist ja klahvpillimängija Kurt Rosenwinkel.

«Tema unisoonis falsetiga kaasalaulmine oma kitarrimängule, kitarrikäsitlus ja kõlaesteetika, mis on laia soundispektriga kohati isegi ülevürtsitatud, on üks ja ainus — see muusik on Kurt Rosenwinkel,» kirjeldab artisti festivali kunstiline juht Ain Agan.

10. festivali esinejate ridadesse kuulub ka Gammyle nomineeritud kitarrist Paul Galbraith. Tegu on rahvusvaheliselt tunnustatud briljantse klassikalise kitarri innovaatoriga. Galbraith paneb kuulama ka need, kes kitarrimängust muidu suurt lugu ei pea.

Laval kodumaine paremik ning üllatajad

Unustamatuks kujuneb kindlasti Soome ja Euroopa tippmuusikutega koostööd tegeva super-trummari Mika Kallio ning eripärase muusikakeele ja enam kui 40 albumi salvestusel kaasa teinud kitarrisolisti ja helilooja Marzi Nymani kontsert. Kuulajate ette astub ka Nordic Guitar Orchestra. Põhjamaise kitarriorkestri nime alla on koondunud kuus silmapaistvat kitarristi: Ola Bengtsson ja Erik Söderlind Rootsist, Teemu Viinikainen ja Marzi Nyman Soomest ning Andre Maaker ja Ain Agan Eestist, kes toovad kuulajateni karged põhjamaised tuuled ja sooja olemise üheaegselt. Pärimusmuusika Aida väikses saalis jagavad lava Soomest pärit instrumentalist Teemu Viinikainen ja Andre Maaker, kitarrivirtuoos, kes suudab mängida folgist flamenkoni.

Soolokontserdi annab armastatud Riho Sibul, kelle lauljakarjäär sai alguse legendaarses Eesti ansamblis Ultima Thule, milles ta ühtlasi tänase päevani esikitarrist on. Viljandi Nukuteatris astub intiimse soolokavaga publiku ette üks väljapaistvamaid ja toimekamaid džässmuusikuid Eestis — Jaak Sooäär. Romantilise meeleolu Viljandi Vanas Veetornis kesk öist pimedust loovad sel aastal Kristo Käo ning kitarrist Jorma Puusaag.

Käesoleval festivalil on ainulaadne võimalus osaleda päevasel kontsertkohtumisel Ain Aganaga, kes on ühtlasi festivali kunstiline juht ning eestvedaja. Fookusesse võetakse Agana kui Eesti ühe esikitarristi senine elu ja looming. Kohtumine ei piirne vaid jutuveeretamisega, kõrvu paitavad ka kitarrihelid.

Kontserdid Viljandi maakonnas

Enamik Kitarrifestivali kontserte leiab aset Viljandi Pärimusmuusika Aidas. Lisaks toimuvad kontserdid Viljandi maakonnas. Jätkub iga-aastane koostöö Õisu mõisaga, kus seekord esineb legendaarne Marc Ducret Prantsusmaalt. Sel aastal lisandub koostöökontsert Holstre Mõisa magasiaidaga. Seal annab festivali viimase kontserdi tänapäeva meisterlikumaid ja omapärase helikeelega muusikuid Eestis, Andre Maakersoolokavaga «Minu laulu pidu».

Tiit Pauluse nimeline preemia ja noored kitarrifestivalil

Festivali avakontserdi annab eelmise aasta Tiit Pauluse nimelise noore kitarrimängija preemia laureaat Merje Kägu. Kägu astub üles koos suurejoonelise rahvusvahelise koosseisuga, kuhu kuuluvad Marina Cyrino (flööt, Brasiilia), Blanca Sans (oboe, Hispaania), Åsa B Johansson (viiul, Rootsi), Leonor Palazzo (tšello, Belgia), Viktor Reuter (kontrabass, Rootsi) ja Jesse Ojajärvi (trummid, Soome). Neile järgnevalt astuvad üles noored eesti muusikud Johannes Laas ja Jaanis Kill, kelle koostöö ulatub tagasi ajani, mil noored õppisid H. Elleri nimelises Tartu muusikakoolis.

Kitarrifestivali oluline osa on pühendumine noortele kitarrimängijatele ja nende arengule. Sedapuhku oodatakse põnevusega nooremale põlvkonnale pühendatud kontserti. Kontserdi jooksul võib näha ja kuulda mitmeid erinevaid koosseise nii Eestist kui piiri tagant. Oma oskusi näitab põhjalikumalt käesoleva aasta Riga Jazz Stage võistluse Viljandi Kitarrifestivali eripreemia laureaat Janis Bērziņš oma trioga Lätist,kellele oponeerivad noored Eesti kitarristid. Neist paljud võtavad osa ka festivali ajal toimuvatest meistriklassidest ning astuvad üles festivali kitarriorkestris. Festivali raames toimub arvukalt töötubasid, mille üheks kulminatsiooniks on festivali kitarriorkestri traditsiooniline kontsert. Orkestri juhendajaks on sel aastal Mart Soo.

Kõik festivali õhtud lõppevad legendaarsete jämm-sessioonidega Tegelaste Toas. Üles astuvad nii kohalikud tudengid kui ka festivali artistid. Festivalil pakuvad soodsat majutust Just Rest Hostel ja Grand Hotel Viljandi.

10. Viljandi Kitarrifestival toimub 10.-15. oktoobrini 2017.