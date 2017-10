Mees, kes napsas loodusteadlastelt ökoloogia leiutamise au

Sellest kõnealuse Humboldti-raamatu autor, Indias sündinud ja Britannias elav ajaloolane ja kirjanik Andrea Wulf juttu ei tee, üldist tausta ei anna, tema hüppab kohe Humboldtile kaissu. Kasutan siin tõlkija Indrek Rohtmetsa iseloomustust, et tema arust armus Wulf Humboldtisse, andmata enesele aru, et too suri juba poolteist sajandit tagasi. Mu meelest teeb see raamatule vaid head.

Humboldti «Isiklik jutustus» avaldati inglise keeles küll nõnda, et Darwin seda enne oma «Liikide tekkimise» kirjutamist lugeda sai, aga näiteks tema sarja esimene raamat alles 2009. aastal. See raamat on teadusajaloos erakordne, kuna Humboldt avaldas seal tohutu suure plakati, 0,9 × 0,6 meetri suuruse laialivolditava, käsitsi värvitud skeemi, oma Naturgemälde. «See on mägi, millele taimed on paigutatud nende kasvukoha kõrgusele ning millest vasakul ja paremal on tulpadena lisainfo gravitatsiooni, õhurõhu, temperatuuri, keemilise koostise jms kohta,» kirjeldab Wulf.

Humboldt oli esimene, kes taipas, et ühesugused taimeliigid levivad mäestikus alt üles nagu kogu Maal lõunast põhja. Ronides hirmuäratavate pingutustega üles Andide tippudeni välja, pannes korduvalt ohtu omaenese, sõbra ja ühe truu indiaanlasest kandja elu, viis Humboldt hämmastava järjekindlusega ellu vana hea mõtte: «Oma silm olgu kuningas.»

Kuningate juures oli ta pärast oma reisi oodatud niikuinii. Ta sõbrunes USA presidendi Thomas Jeffersoniga, külastades enne Euroopasse naasmist teda tema kodus ja olles presidendiga kõiges ühel meelel peale orjapidamise. Ta kohtus Napoleoniga, kes pidas küll lugu teadusest, kuid Humboldti ei sallinud. Sellest hoolimata lubas Napoleon preislasel Humboldtil erandina töötada Pariisis, kui Prantsusmaa Preisimaale kallale tungis. Pariisi kippus Humboldt jäämagi, sest Preisimaa vaimne õhustik ei olnud talle soodus. Berliinis polnud tollal ülikooligi, kuid ometi rahastas kuningas Friedrich Wilhelm III nii Humboldti kui ka tema kammerhärrat edasi.

Humboldtist sai ülemaailmne kuulsus. Ehk esimene loodusteadlastest. Selline, nagu minu meelest edaspidi olid veel vaid Albert Einstein ja Guglielmo Marconi. «Siin oli mees, kes taipas, et loodust suunavad kõikidel kontinentidel globaalsed jõud, mille tegevuse tulemusel on arenenud klimaatilised vööndid: tolle aja kohta oli see väga radikaalne vaade, mis siiani annab tooni meie arusaamisele ökosüsteemidest,» juhatab Wulf oma raamatu kangelase täpselt sisse.

Humboldt oli sünnipärane Preisi ülik, kelle isa oli tulevase kuninga Friedrich Wilhelm II usaldusisik. Loodusest sai poisike aimu oma perekonna mõisas, Berliinist 15 kilomeetrit loodesse jäävas Tegelis. Tollal oli Berliin enamjaolt umbes nagu minu lapsepõlve Kalamaja.

Loodus on seostud ja seatud arendama kujutlusvõimet, edendas noor Humboldt Goethe seltsis mõtet. Immanuel Kanti Köningsbergis loetud loengute (füüsiline geograafia, 40 aasta jooksul 48 korda) rõhuasetust, et teadus on korrapärane konstruktsioon, rakendas Humboldt edasipidi oma elutöös. Iseasi, kas ta nõustus, et asi jääb iseenese seltsi.