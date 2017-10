Katse olla Kremlist punasem

Just Pohla vaimne polpotlus oli põhjuseks, miks ta peatoimetaja kohalt lahti lasti. Keskkomitee ei toetanud kruvide täielikku kinnikeeramist, mida hakkas tegema Pohla. Tekib küsimus, miks oli Pohlal tarvis kõike seda uuesti trükkida? Kõigele lisaks näeme veel keskkomitee aparatšikute ja nn kultuurieliidi suurt grupipilti ülemnõukogu saalis Lenini bareljeefi ees. Sealt võib lugeda mitmes mees keegi ENSV kultuurifrondil oli. Pohla seisab võidukalt esireas, ta on kuues Karl Vaino vasakust käest.

Kas see foto ja tekstid on avaldatud aususest? Või masohhismist? Või edevusest – vaadake, kunagi olin ma aadlik? Pohla vastab sellele ise: «Vast on tegemist arhiveerimisega selleks, et kunagi võtab mõni dissident-ajaloolane, veidrik vabamõtleja või luuraja erifondist välja selle raamatu, et teada saada, kuidas on üks inimene (inimesed) elanud ja kujunenud alates Pätsu-ajast, läbi Saksa okupatsiooni ja Nõukogude annektsiooni, Stalini hirmuvalitsuse ja Nõukogude impeeriumi, läbi rahvuslike revolutsioonide ning oma riigi taasiseseisvumise ja Euroopa Liitu ning NATOsse vastuvõtmise.»

Pohla oletab, et tulevikus võivad tulla taas erifondid, kus nõukogude ajal hoiti nn riigivastaseid teoseid. Tegelikult on tulevik otse vastupidine, kõik digitaliseeritakse ning väikese guugeldamisega otsisõnadega Vello Pohla või Madis Kadaga, saadakse kümnendiksekundiga kätte kõik, mis see isik on avalikku trükisõnasse kunagi kirjutanud.

Pohla tegevusega nüüdsel ajal roheliste leeris ja üürnike õiguste eest võitlejana ei ole ma suurt kursis, kuid raamatu teises pooles avaldatud artiklite järgi otsustades jätab see hea mulje.

Pohla kirjutab veel lunastusest, mida ta sooviks saada. Usun, et see võimalus on tal täielikult olemas. Kirjutagu ausalt, kuidas ta ülikoolipingist lendas kõrgetesse ametitesse ning miks Rootsi Kuningriik ta persona non grata'ks kuulutas, kui ta töötas Stockholmis Nõukogude saatkonnas emigrantide suunal. Väljasaatmine oli toona poliitiliseks trumbiks, inimene oli ju näidanud oma ustavust tões ja vaimus, ning nüüd pidanuks teda ootama lennukas karjäär kodumaal. Ent Pohla ajas oma asju liiga agaralt ja isepäiselt ning see lend katkes.

***

«Inimese mõõde, kultuur ja poliitika» / Raamat

Vello Pohla ja Madis Kadaga

«Inimese mõõde, kultuur ja poliitika»

Argo 2016

520 lk