Linn toetab Tallinna Filharmoonia pillifondi loomist

Pillifondi loomisega kasvaks Tallinna Kammerorkestri konkurentsivõime ning teisalt saaksid orkestri andekad interpreedid mängida parematel pillidel kui täna. Pillifondi eelarveks kavandatakse käesoleval aastal 25 000 eurot.

Tallinna Filharmoonia on Tallinna Kultuuriameti hallatav linna etendusasutus, mille põhitegevused on Tallinna Kammerorkestri tegevuse organiseerimine, linna tunnusfestivali Birgitta festivali korraldamine ning mitmekülgse ja žanriliselt vaheldusrikka kontserdihooaja kavandamine ja elluviimine.

Tallinna Kammerorkester on Eesti parimaid keelpillimängijaid koondav rahvusvaheliselt tunnustatud orkester. Kammerkoosseisulise orkestri puhul on iga üksiku mängija isiklik vastutus paratamatult suurem, kui suure sümfooniaorkestri pillirühma liikmena, ka on väiksema koosseisu puhul väga oluline pillide kõla, nende tooni säravus ja selgus.

Paraku on head meistripillid väga kallid ning tõeliselt kõrgetasemelised tippinstrumendid pole interpreetidele taskukohased. Kammerorkestri muusikud mängivad täna tavapäraselt isiklikel pillidel, välja arvatud Tallinna Kammerorkestri tšellorühma kontsertmeister, kes sai käesoleval aastal enda kasutusse Eesti Pillifondi haruldase tšello.