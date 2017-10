Jaan Rääts 85

Räätsa loomingu stiil on sedavõrd isikupärane, et enamasti on võimalik autor identifitseerida esimeste kõlavate taktide põhjal. See on vägagi haruldane! Tervist ja jõudu juubilarile!

Tõnu Kõrvits

Jaan Rääts on minu õpetaja. Ta nõudis alati täpsust ja oma mõtete selget vormistamist. See on tähtis! Ta on eesti muusika elav klassik. Vahel on öeldud, et tema muusikas on rohkem liikumist ja sellest tekkivat energiat ja vähem romantikat. Mina nii ei tunne, minu meelest on näiteks tema «Marginaalid» väga romantilised. Ja muidugi tema rokilikust groove'ist pulbitsev «Kontsert kammerorkestrile» – see muusika on kuidagi alati aktuaalne ja moes.

Ma olen alati imetlenud tema vahedat ja pisut nurgelist kirjutamisviisi. Seal on alati justkui midagi heas mõttes häirivat, hõõrduvat ja köitvat, mis ei anna rahu ja haarab sind kaasa.

Palju õnne, hea õpetaja!

Timo Steiner

Rääts on liikumine, energia. Kui ma üliõpilasena tema juures tunnis käisin, ei lubanud see energia teda muusikat kuulates kunagi paigal istuda, vaid õpetaja sammus muusika kõlades töötoa ühest otsast teise.

See on energia, mis surub tema muusikat raami ja kohe ka raamist välja. Lõikab nagu noaga läbi äsja alanud muusikalise mõtte ja asendab juba järgmise liikumisega. Ja siis järgmise ja... ja järgmise ja järgmisega... Ja neid saab nii palju, et muusika on justkui lennanud kaugele planeedile, kus ta liigub nagu enda rõõmuks. Liigub, meenutab inimest, nutab teda taga, ja ka rõõmustab, et saab olla omaette, omaenda energiast taas ja taas käivituda.

Või on see energia rahutus, või uudishimu, katsetamistahe või tarkus?

Mõned tarkused, mis on meelde jäänud: muusika on kuulamiseks; iga muusika on vähemalt ükskord kuulatav; tööta muusikaga sinnamaani, et järgmisel päeval kindlalt tead, kust jätkata.