Aja auk. Cornershop kohtub Allen Ginsbergiga

Cornershop enne seda eriti tuntud ei olnud või kui, siis valedel põhjustel ehk. 1992. aastal süüdistasid nad Morrisseyd rassismis ja põletasid tema pilte. Singh oli küll Inglismaal sündinud, aga kasvas sikhidest vanemate plaadikoguga. Cornershopil oli isegi imetoreda pealkirjaga pala «Hanif Kureishi Scene» sisaldav kogumik «Elvis Sex-Change» (1993) veel ilmumata. Kui siis plaate aga tulema hakkas, kõlas «6 A.M. Jullander Shere», nagu oleks seda liivapaberiga nühitud.

Sellal, 1995. aasta paiku, kohtasid nad ka legendaarset biitluuletajat Allen Ginsbergi, kes oli kirjutanud homoseksuaalsusest ajal, mil see oli kuritegu igas USA osariigis, elanud Indias ja toonud krišnaismi popkultuuri. Ginsberg kirjutas muusikat William Blake’i «Songs of Innocence’ile» ja «Songs of Experience’ile» ja esines ka The Clashi 1982. aasta plaadil.

Cornershop läks Ginsbergi juurde koju New Yorki. Ginsbergil oli luuletus, millest ta oli alati laulu tahtnud, ja tema köögis see siis ka salvestati, kassettidele, et saavutada Ginsbergi 1960.–1970. aastate esinemiste tunnet. «You’ll bawl and you’ll deny & announce your eyes are dry / You’ll roll and you’ll rock, you’ll show your big hard cock,» loeb väriseval häälel Ginsberg, kelle tervis oli sel ajal juba üsna kehv. 1996 läks Singh Indiasse ja lindistas loo instrumentaalosa Pandžabis. «When the Light Appears, Boy» ilmus 1997. aasta plaadil ja samal aastal Ginsberg ka suri.

Suri sel ajal ka Singhi ema ning temast, surmast ja taassünnist sai plaadile avalugu «Sleep On The Left Side». Just selles palas mainitakse plaadi pealkirja. Seitsme valis Singh juhuslikult. Lugu «Good To Be On The Road Back Home» oli kantrilik duett Tarnationi lauljatari Paula Frazeriga, plaadi lõpetab aga Beatlesi «Norwegian Wood» ehk esimene sitarit kasutanud lääne lugu. NME ei andnud plaadile isegi seitset punkti, kõigest 6/10, Spin valis «7th Time’i» aga aasta plaadiks ja Erik Davis kirjutas, et kolmandik lugudest on Mo’ Waxi väärilised instrumentaalsulatusahjud.

Cornershop, nagu öeldud, pole kunagi rokitööstuse kätt noolinud. Võib-olla korraks, just 1997, kui nad lubasid Fatboy Slimil remiksida Bollywoodi lauljat Asha Bhoslet ülistava «Brimful of Asha» Briti singlitabeli tippu, aga võib-olla just see tekitaski vastumeelsuse ning peagi laulsid nad taas, kuidas «soft rock shit» ja «overgrown super shit» (Metallica ja Marilyn Manson) maad laastavad.

«Anonüümsusesoov on ehtaasialik,» arvab Singh. Kui bänd alustas, ütles ta vanematele, et töötab plaadifirmas (Wiiija), ja bänd sai algul ka surmaähvardusi, sest pole kunagi püüdnud meeldida Aasia publikule.

Singh arvas tänavu ka, et Beck pole kunagi teinud teist nii head plaati kui «Odelay», Cornershopil olevat aga konstantne lit.