Juurikas. Jüri Ratas ja tulnukad ründavad

TÕNISTE: Ma olen rahvusvahelisele meediale palju intervjuusid andnud ja need kõik on igati õnnestunud.

PONTU: Auh!

Pontu kargleb mööda kabinetti ringi.

TÕNISTE: Pontu, kus sa lähed nüüd? Koht, Pontu!

Pontu ei kuula. Kargleb ringi ja haugub. Aknast jälgivad seda janti Prummz ja Ainbold.

TÕNISTE: Pontu, koht! Pontu, seisa! Pontu, lõpeta ära!

PONTU: Auh, auh, auh!

TÕNISTE: Pontu, koht! Pontu, lama! Kas kuuled, mis ma ütlesin? Lama! Pontu, lama!

Pontu ei tee kuulmagi. Tõniste võtab telefoni ja helistab oma tõlgile.

TÕNISTE: Proua Helgi, kas te palun saaksite siia tulla ja koerale tema keeles öelda, et ta heidaks pikali?

Prummz ja Ainbold vaatavad üksteisele otsa, raputavad pead ja tõmbavad vaikselt uttu.

***

Urmas Reinsalu räägib telefoniga.

REINSALU: Härra peapiiskop, olen teiega absoluutselt nõus... Seda te ütlesite väga hästi, et kuni samasooliste kooselu seadustamisega käib kaasas abielu mõiste hägustamine ja ümberdefineerimine, ei saa kooseluseadusega nõus olla ning rakendussätteid vastu võtta... Jah, loomulikult... Ken-Marti ja Juhan arvavad samuti, et homoseksuaalne praktika on Jumala tahte vastane, mistõttu on tegemist patuga... Nad elavad Luksemburgis nüüd... Jukul on hea palk ja palju vaba aega.... Võttis Ken-Marti enda juurde elama... Ei, registreerida nad ei kavatse... Ei, pattu nad ei tee, niisama nahistavad teki all pimedas.

Prummz ja Ainbold kuulavad akna taga Reinsalu juttu pealt.

REINSALU: Kooseluseadus on olnud vassimiste rida ja sotsid ei suuda sellest kiusatusest ka praegu hoiduda... Ma ütlesin, et vassimiste rida... Vassimiste! Kas te enam üldse ei kuule, härra peapiiskop?... Mis mõttes pole telefonijutt? Kas teie telefoni kuulatakse pealt? Kes kuulab?... Uskumatu!... Jah, võiks küll kunagi kokku saada ja neid asju nelja silma all intiimses miljöös arutada... Jah, eriti seda, mis asi on patt... Ma usun, et teie teate patu olemusest kõike, püha isa... Jah, kindlasti peame rääkima ka rüvedusest ja siivutusest... Ja loomulikult ka sellest, kuidas Kaananimaal Onani pattu tehti...

Prummz ja Ainbold vaatavad üksteisele otsa, raputavad pead ja tõmbavad vaikselt uttu.

***

Jüri Luik istub oma kabinetis. Ilmuvad Prummz ja Ainbold.

PRUMMZ: Me tulime selleks, et...

LUIK: Ma tean väga hästi, milleks te tulite.

AINBOLD: Meie ülemus, auväärne kommodoor Univermaag, tahab teada...

LUIK: Ma tean väga hästi, mis auväärset kommodoori huvitab. Öelge härra Univermaagile, et ta võib järgmisel esmaspäeval kell 17.15 minu vastuvõtule tulla. Olen valmis oma väärtuslikust ajast 10 minutit ohverdama ja vastama tema küsimustele.

PRUMMZ: Järgmisel esmaspäeval? Kas varem ei saa?

LUIK: Ei saa.

PRUMMZ: Kas tõesti pole mitte kuidagi võimalik? Saage aru, me tulime galaktika teisest otsast, meil pole aega oodata...

LUIK: Ei ole võimalik.

AINBOLD: Selge siis. Saab edasi öeldud. Härra Univermaag saabub teie määratud ajal.

PRUMMZ: Suur tänu, et meid vastu võtsite.

LUIK: Palun pange uks enda järel kinni, kui te lahkute.