Ameerika retsept, Eesti liha

Film kirjeldab ühte ööpäeva kohalikus põhjakõrbenud burgerirestoranis. 24 tunni sisse mahuvad peaosalised Maiken Schmidt ja Hendrik Toompere Jr, kelle silme läbi näeme hulka kõrvaltegelasi, mõned neist korduvad (Evelin Võigemast ja Ott Aardam) ning teised käivad juhuslikult sisse-välja nagu inimesed kiirtoidukohas ikka.

Lavastaja Priit Pääsuke, kellele see on esimene täispikk mängufilm, on väga hästi tabanud igapäevaelu poeesia nüansse. Kui enamasti on tähtpäevad ja erakordsed sündmused need, mida oskame tagantjärele suurima detailsusega meenutada, siis nüüd on režissöör võtnud luubi alla just kõige argisemad momendid ja nende ilu.

Argipäevadel ei ole harv, et teeme päevast päeva korduvaid tegevusi alati ühtemoodi ja justkui automaatpiloodil, ometi moodustab jaanipäeva, jõulude ja sünnipäeva vahele jääv aeg enamiku meie elust.

Maalikunstnik, kes on osanud igapäevaelu poeesiat ilmselt kõige tabavamalt lõuendile püüda, on ameerika realismi suurkuju Edward Hopper. Üks Hopperi tuntumaid töid «Night Hawks» kujutab samuti kiirtoidukohta. Vaatame kunstniku pilgu kaudu õhtupimeduses aknast sisse, odavas restoranis külma elektrivalguse käes joonistuvad välja kirsipuu imitatsiooniga baarilett, toolide metallkonstruktsioonid ja luitunud ookrivärvi seinad. Paistavad üksikud mõttesse süüvinud külastajad, kes hajameelselt pärast pikka tööpäeva oma võileiba mäluvad ja meile aknast vastu vaatavad.

Kui Hopperi maali puhul on teada, et tegemist on diner’iga kunstniku kodukandis Greenwich Village’is Manhattanil, siis «Keti lõpp» tundub veel anonüümsemana, sest toidukoht ehitati spetsiaalselt filmi jaoks Peterburi Ärikvartali esimesele korrusele.

Ameerikaliku sisekujunduse ja menüüga hamburgerikoht kannab võimalikult anonüümset nime «Kett» ning ka tegelased on kooritud igaühe kujutlusvõimele võimalikult palju ruumi jätvalt paljaks. Filmi keskmes oleva noore frustreerunud ja luhtunud unistustega neiu nimi on lihtsalt Ettekandja ja talle tuleb appi Noormees, igavene üliõpilane, kellel on kolm kõrgharidust, aga vahepeal on meelest läinud, mida eluga üldises plaanis ette võiks võtta.

Režissöör Priit Pääsukese film «Keti lõpp» põhineb Paavo Piigi näidendil, peaosalisi mängivad Maiken Schmidt ja Hendrik Toompere Jr / Kaader filmist

Hopperi nüüdseks Chicago Kunstiinstituudis aukohal rippuv argiõhtu etalonmaal pärineb 1942. aastast, mil elu ja olu olid sootuks teistsugused kui Priit Pääsukese filmi võtete ajal, kuid mõned asjad on jäänud samaks. Üks neist on nähtus, mida filmi stsenarist Paavo Piik nimetab «avalikuks üksinduseks».

Kes meist ei oleks kohvikus, trammis või Tallinna-Tartu bussis pealt kuulnud erakordselt avameelseid vestlusi, mille osalised justkui ei märka, et ümbritsevad tahes-tahtmata kuulevad samuti nende juttu. Piik on varem maininud, et näidendi kirjutamisel oli lähtepunktiks abielupaar, kes tuli kiirtoidurestorani ja hakkas avalikus kohas lahkama oma nurjunud suhet. Motiiv kordub filmi teises pooles, kui Ettekandja ja talle appi tulnud Noormees kuulevad pealt teismelise tüdruku telefonivestlusi, milles too valetab inimestele oma asukoha ja tegemiste kohta.