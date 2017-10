«Kui sind kirjanikuna väga palju sõimatakse, siis peab sinus midagi olema»

Kui nüüd keegi kirjandusloolane sooviks Priidu Beieri isikut tema luuletustest kätte saada, siis kuipalju te inimesena oma tekstides kogu nende mängulisuse juures üldse kohal olete?

Usun, et umbes kolmandik on seal Priidu Beier. Ülejäänu on puhas fantaasia.

Teie luules on sarnaselt näiteks Fernando Pessoa omaga mitu autorimina. Tuntuim neist on Matti Moguči, aga tema kõrval on muuhulgas ka naistegelased Ada Piirlup ja Kersti Maarler. Kuidas need tegelased üksteisega suhestuvad ning kuidas nad on tekkinud?

Mulle on ikka meeldinud nalja teha. Iseäranis kehtib see 1980. aastate alguses loodud naistegelaste puhul. Tollal jäid need tekstid mul paraku avaldamata, kuna ajakirjade Noorus ja Looming toimetustes sooviti neid naisautoreid isiklikult näha ning ükski mu naistuttavatest, kellelt seda palusin, polnud nõus minema toimetajaga kohtuma. Ning seega jõudsid need raamatusse alles 1997. aastal. Minu jaoks ei ole kirjandus mingi surmtõsine asi ning seal tuleb aeg-ajalt vahetada rolle, et tulemus oleks elavam. Minu eesmärk oli teha eesti kirjandust huvitavamaks, sest üldiselt on ta natuke igavavõitu.

Matti Moguči näol õnnestus see missioon ideaalselt. Kogu meie kirjandusloost pole sellele minu meelest midagi sarnast kõrvale seada...

Jah, see oli laiema avalikkuse jaoks suur müstifikatsioon peaaegu kümme aastat. Aga lõppes ta inetult, sest Matti Milius (Matti Moguči tekstide avalik esitaja – toim) soovis seda ikka edasi teha, mis tekitas probleeme pseudonüümi kasutamisega. 1990. aastate alguses mina neid tekste enam kirjutada ei soovinud, kuid kuidagi need siiski tekkisid. Mul poleks olnud probleemi, kui kogu seda asja oleks minuga arutatud ja kooskõlastatud, kuid seda ei tehtud.

Nii et see tegelaskuju muutus otsapidi müstifikatsiooniks ka oma algse autori jaoks?

Mingiks ajaks tõesti, sest Milius ei nõustunud mulle ütlema, kes Moguči tekste tema jaoks kirjutab. Alles hiljem selgus, et see oli Leonhard Lapin. Kuid sinna sekka sattus mitu poliitilist teksti, mille seostamist ei enese ega ka mitte Matti Moguči isikuga poleks ma mingil juhul soovinud ega ka mitte lubanud, kui minu käest oleks keegi seda küsinud. Näiteks tekst tšetšeenide presidendist.

Hiljem lollitati mind veel raamatu ilmumisega. Millalgi 1998. aasta paiku näidati mulle kirjastuses nende Lapini kirjutatud tekstide käsikirjalise kogu «Sind armastan, president Meri!» kaanekujundust, kuhu oli autoriks märgitud Matti Milius. Kuid trükist tuli see raamat hiljem ikka Matti Moguči nime all. Andsin asja politseisse, kuid sellest ei tulnud midagi.

Kas proosa ei sobiks kirjanduslikeks rollimängudeks hoopis paremini kui luule?

Mul ei ole proosa kirjutamiseks vajalikku kannatust ja pühendumist.

Miks te vabavärssi nii vähe kirjutanud olete? Mõned avaldatud tekstid (nt «Hilisõhtune kauboi») on olnud minu meelest väga head...

Riim minu meelest elavdab teksti. Aga viimasel ajal olen kirjutanud päris palju sellist luulet, kus vabavärss on segamini riimitud kohtadega.