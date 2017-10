Konrad Mägi teistkordne kojujõudmine

Itaalia futurism, mis paistis silma eriti tulise minevikueitusega, ei mõjutanud Konrad Mägi mitte kuidagi. Ta kirjutab selle asemel hoopis nii: «On imelik tundmus, kui vaadata vanu Rooma varemeid, neid grandioos ehitusi ja seda tervet suurt stiili. See luitunud marmor,

üksikud detailid, purustatuna − kõik kokku teeb vähe kurvaks.» Lõik pärineb raamatust «Konrad Mägi».

Epner arvab, et see, mis Mägi vaimustab, oli Itaalia ise: kliima, inimesed, atmosfäär. ««Minu natuuris on ikka vist midagi väga palju lõunamaalast. Kõik see terve Rooma on niisugune, et ta igapäevaga huvitavam paistab. Igatahes siit maalt ma nii kergesti lahkuda ei taha,» kirjutab ta. Mägi naudib Itaaliat ning sellest naudingust sünnib nüüd ka midagi uut. Viimaste aastate loominguline kriis saab Itaalias peaaegu hetkega läbi. Mägi alustab eskiiside tegemisega,

lõpetades maalid enamasti hiljem Eestis olles oma ateljees. Korraga siin Roomas märkab Mägi ka inimesi, need ilmuvad tema töödele peaaegu esmakordselt, kuigi juba Normandias oli ta vahel neid maastikusse asetanud. Kuid mitte ainult inimesed ei ilmud nüüd Mägi teostele. Roomas hakkab Mägi nägema ka maju või kui isegi mitte «maju», siis arhitektuurseid objekte, mingisuguseid ehituslikke katkeid, fragmente millestki maja-laadsest, kuid sedagi on palju, kui arvestada, et siiani oli Mägi maalinud tehislikest objektidest vaid mõned korrad Viljandi varemeid, Saaremaal kellatorni ja majakat, Otepääl kirikut

ning päris paljude maalide peal taluhooneid, mis olid paigutatud aga niivõrd kaugele, et nende kujutamiseks piisas vahel poole sentimeetri pikkusest pintslilöögist. Mägi töödesse tulevad Roomas ka purskkaevud, pargipingid, skulptuurid. Jah, linnas, mis oli täis minevikku, hakkas Mägi korraga nägema kaasaega.»

Kas Konrad Mägi jõudis Rooma külaskäigul ka Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea majja, pole dokumenteeritud. «Pole välistatud,» ütleb Epner.

Soov kirjutada ajalukku

Konrad Mägi (1878–1925) on Eesti publikule hästi teada kunstnik, kuid Euroopa kunstiajalukku pole teda veel kirjutatud. Kuid just unistus maailma kunstiajaloo muutmisest, ongi tõuganud tagant Roomas 9. oktoobril avatud näituse ellukutsujaid ja tõeks tegijaid – Eesti Kunstimuuseumi, kunstimetseeni, Konrad Mägi kunsti kogujat Enn Kunilat ning Eesti saatkonda Itaalias. Seepärast on lõigu esimeses lauses sõna «veel».

Konrda Mägi näitusega kaasnevad itaalia- ja ingliskeelne kataloog (üheks autoriks Itaalias väga hinnatud kunstikriitik-kuraator Arnaldo Colasanti) ning äsja eesti, itaalia ja inglise keeles ilmunud Konrad Mägi elulugu (autor Eero Epner) ning värviraamat lastele.

Roomas avatud näitus on läbi aegade mahukaim Konrad Mägi teoste näitus väljaspool Eestit, eksponeerimisele tuleb autori maastikumaalide paremik, vaatajatele tutvustatakse kõiki tema olulisemaid loomeperioode Norrast (1908–1910), Saaremaalt (1913–1914), Pühajärvelt (1918–1920), Itaaliast (1921–1922) ja mujalt. Seega saab öelda, et maalid tutvustavad välisvaatajale kõiki Mägi olulisemaid loominguperioode aastatest 1908–1925, näidates Mägit ennekõike maalijana, kes tajus loodust metafüüsilise ning sakraalse ruumina.