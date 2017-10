Kuidas elab Eesti Draamateater?

Miks võiks ja peaks riigi teatrit toetama? Rein Oja arvates on kõige olulisem, et teatrite uksed oleksid lahti võimalikult paljudele inimestele, et teater annaks võimalikult palju etendusi. «Et inimestel oleks koht, kus igal õhtul pimedast argiilmast välja saada.»

- Rein Oja, mille üle te täna, 2017. aasta sügishooaja alguses, olete Eesti Draamateatris uhke?

Ohoo. Ma olen ju näitleja ja olen alati rõõmus, kui näitlejatel on midagi mängida. Selle üle olengi uhke, et meie majas on rolle, mida mängida. Isiklikult minu jaoks on näitleja lavastajast tähtsam. Olen uhke meie koosseisu üle, sest nii mõnedki lavastajad on öelnud, et mõnda tükki saabki vaid draamateatris teha.

Tere tulemast kapitalismi. Fakt, et kõigil ei ole kogu aeg tööd, kuulub selle elukutse juurde. Kahjuks on see nii. Mujal maailmas noored ei looda ega oota ega saagi kohe teatritest palgalist tööpakkumist. Eks meil läheb see ka sinnapoole.

-Mille poolest teie koosseis siis eriline on?

Esiteks on meil kõik vanused kaetud. Teiseks, midagi pole teha, aga meie tase on väga kõrge.

-Eesti Draamateatri publikuarv on ilus, eelmine aasta olite 108 268 külastusega Estonia ja Vanemuise järel kolmandal kohal. Kui ilus see arv teile endile on?

Et siin nii palju käiakse, on tore. Meie jaoks on maagiline number 105 000. See on täpselt paras, sest aastas tuleb välja 10–12 uuslavastust, anname üle 500 etenduse ning saalide täitumus on keskmiselt üle 80 protsendi. Publikuarvu paisutamise vajadust ja võimalust ma ei näe, pigem võiks olla eesmärk sügavuti areng.

Selleks, et näitleja areneks, on vaja uut tööd, ja see omakorda tähendab, et mängukavast tuleb lihtsalt vanu asju eest ära võtta.

-Teie ametisse astumise eel, aastatel 1998–2006 olid draamateatris turbulentsed ajad, rahapuudusel jäid ära planeeritud esietendused, lisaks koondamised jms. Olite viie aasta jooksul viies juht. Olete öelnud, et otsustasite kandideerida, sest eelnevad juhid ei osanud öelda, mis teeb Eesti Draamateatri eriliseks. Mis teeb eriliseks?

Kas olen nii öelnud? Eestis oodatakse, et kui tuleb uus juht, siis ta lammutab vana süsteemi ja hakkab kõike uut moodi tegema. Arvan, et tuleks anda majas olevatele inimestele võimalus ennast näidata. Olen proovinud seda teed mööda minna. Juhid lähevad ja tulevad, ust pole vaja jalaga lahti lüüa.

Inimesed on ju toredad, kui nad saavad teha seda, mida nad tahavad, ja neid keegi ei sõima kogu aeg.

Kõige olulisem on töörahu. See ei tähenda, et ei mindaks närvi või ei vihastataks – proovis ikka võivad näitleja ja lavastaja tülli minna, siis aga lepitakse ära –, vaid seda, et väljaspool tööd poleks konflikte. Minu kabineti uks on kinni siis, kui tahan kirjutada, mõelda. Ülejäänud aja on alati lahti.