ERSO esineb koos maailma tipp-pianistiga

Sel reedel, 20. oktoobril esineb esmakordselt Eestis maineka Belgias toimuva rahvusvahelise kuninganna Elisabethi konkursi võitja, pianist Deniss Kožuhhin. Prokofjevi ja Šostakovitši muusikat ühendavat kava juhatab ERSO endine peadirigent Nikolai Aleksejev. Lisaks õhtusele kontserdile toimub 20. oktoobril kell 13 ka lühendatud kavaga lõunakontsert.

Juba varem mitmetel konkurssidel silma paistnud Nižni Novgorodis sündinud Kožuhhini teed maailma mainekaimatele kontserdilavadele sillutas just I preemia kuninganna Elisabethi konkursil Brüsselis. Järgnesid esinemised rahvusvahelistel festivalidel, sh Verbier’s, kus ta oli tähelepanu pälvinud juba 2003. aastal, Ruhris ja Rheingaus, ning prestiižikates kontserdisaalides üle maailma, näiteks New Yorgi Carnegie Hallis, Berliini Filharmoonias, Kölni Filharmoonias, Leipzigi Gewandhausis, Müncheni Herkulessaalis ja Amsterdami Concertgebouw’s. Tema lavapartneriteks on maailma parimad orkestrid ja dirigendid, hooajal 2016/17 esines ta näiteks koos Amsterdami Kuningliku Concertgebouw-orkestri ja dirigent Jaap van Zwedeni, Chicago Sümfooniaorkestri ja Emmanuel Krivine’i, Londoni orkestri Philharmonia ja Juri Temirkanovi, Berliini Deutsches Symphonie-Orchester’i ja Andris Poga, Philadelphia Orkestri, Mahleri Kammerorkestri, San Francisco Sümfooniaorkestri, samuti Toronto Sümfooniaorkestri ja Kristjan Järviga. Lisaks kutsus Daniel Barenboim ta soleerima Berliini Staatskapelle ette asendama maailma kuulsaimat pianisti Lang Langi.

Kontserti juhatab ERSO endine peadirigent, kauaaegne Peterburi Filharmoonia sümfooniaorkestri dirigent Nikolai Aleksejev, kes on kõigi Moskva ja Peterburi tähtsaimate sümfooniaorkestrite kõrval juhatanud ka paljusid välisorkestreid ning andnud kontserte Euroopas, Jaapanis ja Ameerika Ühendriikides.