Siis, kui on sügavust

Ene Mihkelson on kahtlemata kirjanik, kelle raamatud juhatavad teed sügavuse otsingutele, otsima maksimaalselt võimalikku inimese tunnete ja mõtete maailmas. Me oleme harjunud Mihkelsonist rääkima kui Eesti ajaloo traumasid ja eestlaste traagilisi perekonnalugusid lahkavast ja läbikirjutavast kirjanikust. See on kahtlemata õige, kuid ajaloo ja mäletamisega seotud teemad on vaid üks võimalik lähenemisviis tema loomingu lugemiseks, ehk on need n-ö vahendid inimese olemuse, inimese sügavuse tunnetamiseks ja läbiuurimiseks.

Eestis sisuliselt ei ole (st on, aga väga vähe) sellise kaliibriga kirjanikke nagu Ene Mihkelson. Tuleb nõustuda ärasaatmisel Marju Lauristini öeldud sõnadega, kes nimetas Ene Mihkelsoni ja Viivi Luike eesti kirjanduse kaheks gigandiks, kellest nüüd Viivi Luik on üksi jäänud kõndima sellesse kõrgmäestikku, kus enne vallutati tippe kahekesi, vastastikku üksteiselt mõõtu võttes.

Siis, kui sureb Ene Mihkelson, siis ilmneb inimese surelikkus, saab selgemaks, miks ülepea on inimesele antud need 60, 70, 80 või mõnele 90 aastat ning mis on tema roll ja kohustuski siin maamunal, sh Eestimaal elades. On igati normaalne, et noorele inimesele on oluline eeskätt tema ise, et tal on soov elada, seada sihte oma isiklikest huvidest lähtudes. Kuid et ka täiskasvanud inimesed tänapäeval ei mõista enam muud kui rähelda kiirete naudingute ning üksteisest lõputu mõõduvõtmise maailmas, on rohkem kui kurb.

Näib, et inimesed paaniliselt kardavad iseendaga üksi jäämist, sest siis tuleb ka päriselt silmitsi seista sellega, mis on talletunud inimese sisse, tema hinge, südamesse ja pähe, n-ö kahe kõrva vahele. Selguse mõttes olgu öeldud, et kiired naudingud ei talletu ei pähe ega südamesse. Selleks, et olla võimeline olema iseendaga, vaikuses, on vajalik miski muu – teadmine sellest, mis on sügav inimlik tunne (armastus, kaotusvalu, igatsus), mis on (elu)raskus ja mis kannatuski. Kerglaselt ning pelgalt elamusi kogudes siin läbi ei aja.

Tee deemonite demokraatia pimedal ööl

valitavus alt üles ja ülevalt alla Muud-

kui ronin ja ronin mööda katla siledat

pinda (Oh oleksid küüned mul!) ja kukun

tagasi sooja leigesse suppi mis üldse ei

piina Söön ja kümblen vahet pidamata

aeg-ajalt luksudes Õdususe vastu mina

astun ööde eelajaloost aga vend ei tunne

venda ja kütja logeleb

(Ene Mihkelson «Kõik redelid on tagurpidi», lk 113)

⃰⃰֎֎֎

Ükskord tehti viga ja viga oli vägivald

Ka pärast seda sündis inimesi (vaesekesi?)

kes kohanesid veas ja elasid kui ennemuiste

süütuna ja teadmata Aga nüüd on kate

langenud kõigi silmilt Kuidas nemad (ikka nemad)

veel vigu juurde tegid kui nad nägid

(pidid nägema) et meri on mürgine et kajakas

kukub et kotkad surevad välja Ei mina tea

Ma olen väsinud Mu käsi ka ei tea