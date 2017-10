Renate Keerd tuleb uuslavastusega

Renate Keerdile on iseloomulik, et ta ei anna publikule enne saali tulekut algava kohta palju vihjeid. Nõnda ka seekord. Käesolev on neljas Renate Keerdi lavastus Tartu Uues Teatris. Kindel on aga see, et lavastus ei räägi traktorite hingeelust, vaid ikka meist endist – inimloomadest. Seda kõike Keerdi käekirjale omases võtmes – pakkudes publikule äratundmishetki, kõditades tajuspektrit ning vallatledes iroonia, huumori ja eluabsurdiga.

Autor, lavastaja, kunstnik ja muusikaline kujundaja ongi Renate Keerd. Laval on aga Kompanii Nii trupp: Liisa Tetsmann, Gerda-Anette Allikas, Taavi Rei ja Riho Vahtras

Renate Keerdi lavastusi on esitanud paljudel teatri- ja tantsufestivalidel Euroopas, Skandinaavias ja Aasias. 2012. aastal asutas ta oma füüsilise teatri trupi Kompanii NII. Lavastuse eest «Põletatud väljade hurmaa» pälvis Keerd Tartu Kultuurikandja laureaadi tiitli ja on ka üks Eesti Teatri Aastaauhinnad 2016 laureaatidest. Tema lavastus «PURE MIND» pälvis rahvusvahelisel teatrifestivalil Minskis festivali Grand Prix ning osales 2017. aastal maineka Tšehhovi nimelisel teatrifestivalil Moskvas. Keerdi viimatine lavastus «Vaimukuskuss» esietendus Von Krahli Teatris ja osales ka Eesti teatrifestivalil DRAAMA 2017.