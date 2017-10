Kaasaegne kunst – kas mõistetamatu mõttetus?

Üldjoontes niimoodi kunsti sada aastat tagasi mõistetigi, kuid maailm on selle ajaga meeletult muutunud ja oleks tagurlik eeldada, et elu osaks olev kunst peaks säilima samasugusena.

Lohutuseks võib mõelda sellele, et ka 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse uut väljendusviisi otsivat kunsti sageli ei mõistetud, kuid tänapäeval on see kõrges hinnas. Elame aga praeguses hetkes, kiiresti muutuvas maailmas ja pole mingit mõtet loota, et saja aasta pärast oleks praegusaja kunst enamikule inimestele huvitav. On loomulik olla avatud kõigile kaasaja protsessidele ja kunstivallas annab Tallinna fotokuu selleks kuhjaga võimalust.

Tänavune rahvusvaheline kaasaegse kunsti biennaal ehk Tallinna fotokuu on järjekorras juba neljas, mis tähendab, et tegu on järjest areneva ja mitmekesisema, juba traditsiooniks saanud kunstiüritusega. Ligi kaks kuud, 1. septembrist 29. oktoobrini kestva ürituse on ellu kutsunud Fotokunstnike Ühendus, kes koostöös Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskusega on lähtepunktiks võtnud fotograafia ja kaamerakultuuri arengu, keskendudes kunsti seostele nüüdisaegses ühiskonnas, majanduses ja poliitikas.

Fotokuul toimub ka Eesti Fotokunstimess, mis on ainus kunstimess Eestis. Biennaali mahu suurenemisest räägib see, et lisandunud on mitu uut näitusekohta ja osa fotokuu programmist on viidud Narva linna; toimub maalinäitusi, installatsioone, stuudiokülastusi, raamatuesitlusi ja filmilinastusi.

Kunstihariduse rikastamise võimalus

Üks osa fotokuust on olnud haridusprogrammid koolinoortele, mida sel aastal pakuti välja viis. Haapsalu Noorte Kaasaegse Kunsti Stuudio valis välja ARSi projektiruumi haridussessiooni koos kunstnik Laura Põllu ateljee külastusega samas majas ja EKKMi haridussessiooni, mis keskendus teose ja vaataja suhtele kaasaegses kunstis ning «Neandertali koobaskooli» näituse-residentuuri tutvustusele selle ühe tegija Viktor Guroviga.

Kogu kolmetunnine programm oli osalistele tasuta, mis näitab korraldajate missioonitunnet noortele kunstihariduse andmisel. Tundsin huvi, kui palju sellist võimalust kasutatakse. Meie programmijuht Laura Arum-Lääts selgitas, et huvi tuntakse, aga pigem osalevad need õpetajad, kes on oma õpilastega siin juba varem käinud. Positiivse näitena tõi ta esile ühe vene kooli, kelle õpetaja kahe grupiga näitusel käies sidus selle eesti keele õppega. Et sel aastal on osalevaid gruppe rohkem kui eelmisel fotokuul, rõõmustab korraldajaid, ent kuidas jõuda uute, eriti selliste õpetajateni, kes ise ennast ehk kaasaegses kunstis ebakindlalt tunnevad või lihtsalt pole harjunud klassiruumist välja tulema? Siin on barjäär, mida ka muuseumipedagoogid üritavad ületada.

«Usun, et see on igipõline küsimus, kuidas nendeni jõuda – infot on tohutult, klassiruumi jääda mugavam ja muidugi, mis seal salata, ega see kuskile minemine alati ka kerge ole, sest arvestada tuleb teiste ainetundidega,» rääkis meie giid. Saime teada, et kahekuulise fotokuu-perioodi jooksul on väljastpoolt Tallinna sellist tasuta kunstiprogrammi õpilastele kasutanud vaid kaks kunstikallakuga klassi õpilastest koosnevat gruppi Pärnust. Rõõmustava üllatusena toob Arum-Lääts esile esimest korda biennaalil osaleva Narva, mille inimeste osavõttu sessioonidest hindab ta üsnagi aktiivseks.