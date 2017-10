Film, mis võib tekitada soovi minna tagasi kooli

Neasa Ní Chianáini ja David Rane´i dokumentaalfilm «Koolielu» on inspireeriv teos armastusest oma töö, laste ja teineteise vastu. Amanda ja John Leyden on õpetanud mitmel pool maailmas juba üle 40 aasta. Nüüd on nad saabunud tagasi Iirimaale, vanas lossis tegutsevasse Headforti kooli, kus õppetöö on käinud üsna konservatiivsete reeglite järgi.

Kuigi ladina keel, kirjandus ja matemaatika ei tundu esmapilgul just kõige atraktiivsemad õppeained, suudavad Amanda ja John oma kogemusi rakendades ning laste vastu austust üles näidates jõuda õpilaste südamesse. Kuid aeg teeb tasapisi oma töö ja varsti tuleb neil minna pensionile. Mis saab koolist ja selle õpilastest pärast kahe suurepärase õpetaja lahkumist?

Menukas film linastub praegu ka USA ja Suurbritannia kinodes.

Täna, 18. oktoobril kell 18 Kumu auditooriumis aset leidva seansi juhatab sisse Õpetajate Lehe peatoimetaja Heiki Raudla. Sissepääs on tasuta. Film on ilma tõlketa.