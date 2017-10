Age Juurikas annab välja oma esimese sooloalbumi

«Kui õppisin Moskvas (2003–2008), sattusin kord Ülestõusmispühade festivali ajal kuulama Valeri Gergijevi juhtimisel Maria teatri esituses balletti «Tulilind». See oli niivõrd hingemattev elamus, et jäi kummitama. Hiljem hakkasin otsima, kas sellest on tehtud klaveriversioon. Selgus, et ongi. Kulus tükk aega, kuni sain noodid, hakkasin nendega tutvuma ja sain kohe aru, et tehniliselt on teos kohutavalt raske. Aga mul oli nii suur tahe ja armastus asja vastu, et võisin sella juba tänavu kevadel Rae valla kultuurikeskuses publikuni tuua,» räägib Age Juurikas.

Hispaania puudutus

Nüüdseks on ta seda esitanud ka Peterburis ja Barcelonas ning Tallinnas Estonia kontserdisaalis. Itaalia pianist Guido Agosti (1901–1989) on teinud «Tulilinnu» ühest lühemast osast klaveritranskriptsiooni, aga Juurikale tundus, et materjali, mida saaks klaveril mängida, on rohkem – ta hakkas uurima partituuri, võttis abiks ka Stravinski enda klaviiri ning pani isikliku tunnetuse ja äranägemise järgi kokku oma jutustuse sellest.

Sarnane lugu on salvestatava albumi esimese teosega. Hispaania pianist Alicia de Larrocha on teinud Manuel de Falla balletist «El amor Bruno» («Suur võlur – armastus») ühe klaverisüidi, aga Age Juurikas laiendas seda ja tegi mõne osa juurde, et saaks teose tervikuna ette kanda. Albumi teise pala, Isaac Albenizi «La Vega» puhul on tegu puhta interpretatsiooniga.

Kõiki kolme teost seob Age meelest tuleelement. Manuel de Falla teos on rustikaalne, seal on palju tuleloitsu. Albenizi «La Vega» pole tuline, see on pigem kontrast kahe tulise loo vahel, kaunis Hispaania impressionism. Jutustav teos põhineb ühel mustlaslaulul, mis räägib just kui eemalt Hispaania ajalugu, eluolu.

«Seal oleks tulekandjaks mustlashing, kirelõõm. Stravinkski «Tulelinnus» on tuli tulelinnu kuju võtnud. Olen ka ise üsna tuline inimene, sündinud Amburina tulemärgis, ja kõik see kokku tundus olevat hea kombinatsioon,» räägib Juurikas.

Suur projekt

Kolmel teosel on veel üks ühendav lüli, milleks on 20. sajandi esimene kümnendi Pariis. Kõik kavas olevad heliloojad tegutsesid tollal Pariisis ja ilmselt puutusid ka omavahel kokku. Kolmandaks ühendab teoseid tantsulisus, need on täis tantse – samuti «La Vega», mis on ilus, lauge ballaad, aga sisaldab samas palju Hispaania rütme ja tantse.

Age Juurikas tunnistab, et esimene album on päris suur ettevõtmine ja tegu pole odava projektiga. «Leian, et selle teostuse vorm on samuti huvitav ja sugugi mitte argine. Kuna albumi aluseks on live-kontserdi salvestus, loodan, et see lisab tulemusele elu. Esitatav on väga virtuoosne ja kuivõrd briljantselt puhas saab salvestus olema, ei oska ette kujutada – kindlasti mitte ja see pole ka eesmärk. Eesmärk on jätta albumile elav hingus,» selgitab pianist.

Albumi annab välja Estonian Record Productions Music, kellega Juurikal kestsid lausa aastaid läbirääkimised, et võiks sellise albumi teha. «Küsimus oli, et teoste valik meeldiks kõigile osapooltele, oleks atraktiivne ja potentsiaalikas. Kaua vaidlesime ja mul oli raske kavavalikut teha. Tänavu kevadel sain äkki aru, mis seal peaks kõlama, ja mulle tundus, et see on veenev.»