Eesti fookusega Luksemburgi filmifestival tõi kohale isegi presidendi

Seoses Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ja Eesti Vabariik 100 tähistamisega on selleaastases CinEasti programmis kümme Eesti filmi. Nendest kolm täispikad mängufilmid: «November», «Teesklejad» ja «Keti lõpp», mis lõi korraldajate ja pikaaegsemate festivalikülastajate sõnul ka Eesti filmide publikurekordi. Kuuldavasti oli isegi rõdu täis. Inimestega linastuvatest filmidest rääkides, pälvis «Keti lõpp» ka kõige enam kiidusõnu. Seda just seetõttu, et Priit Pääsukese «Keti lõpp» eemaldub tonaalsuselt Eesti filmidele sageli omasest kurbmängulisest varjundist.

Eesti Seltsi president ja Eesti filmiprogrammi koordinaator Meelik Mallene püüabki enda sõnul teiste kõrval linastuma valida ka neid Eesti filme, mis on oma tonaalsuselt helgemad. Mitte et depressiivsed filmid oleksid hoobilt välistatud, ent kuivõrd Eesti ja Ida-Euroopa kinol tervikuna on kalduvus lahata ajaloolisi või eksistentsiaalseid probleeme, on värskendav vahel vaadata midagi kergemat.

Olulisemaks sellest, kuidas mõni linateos kedagi kõnetab, peetakse aga seda, et Eesti filmid üldse Luksemburgi jõuavad. Eesti filme on CinEasti valikus näidatud viis aastat ja selle ajaga on festivalist kujunenud kohalikele eestlastele isemoodi traditsioon. Nagu ütleb naljatades Meelik Mallene: «Eestis käies on vaja lühikese ajaga nii palju asju teha: sugulastega kohtuda, käia pulmadel ja matustel… Ei jää võib-olla aga kinno minna. Selles mõttes on CinEast kohalikele tänuväärne võimalus tutvuda oma kultuuriga.»

Samasugust seisukohta jagavad teisedki CinEasti omaks võtnud külastajad. Nii võis kinosaalist väljumisel tabada eestikeelse katke tennisematši kuupäeva nihutamisest – ikka selleks, et tulla kaema«Teesklejate» Luksemburgi linastust. Vesteldes selgub, et nii mõnedki püüavad ära vaadata kõik festivaliprogrammis linastuvad Eesti filmid. Viimane on juba iseenesest märkimisväärne, sest ehkki Eesti filmid on ka siinmail üha populaarsemad ja huvi kohaliku filmikunsti vastu suureneb, näib filmide vaatamine Luksemburgi festivalil mõneti isegi rituaalse, täit pühendumust nõudva tegevusena.

Kodukootud festival

Tendents minna vaatama kodumaist kino, paistab üleüldse CinEasti iseloomustavat. Festival sai alguse ühekordse üritusena planeeritud Poola filmi päevadest. Publiku huvi oli aga meeletu – kaheksa linastuse peale tuli kokku ligikaudu 900 inimest. Nii hakkas festival tasamisi kooruma. Seejuures oli festivali peamine toetaja pikka aega just Poola saatkond. Nüüdseks on festivali korraldajad, igapäevatöös tõlkijatena tegutsevad tšehh Hynek Dedecius ja poolakas Radek Lipka jõudnud festivaliga punkti, kus näitamisele tulevad 19 riigi filmid ja külastajate arv küündib üle kümne tuhande. Festivalile algusaastatest külge jäänud suund, et inimesed tulevad vaatama oma sünnimaal valminud filme, on aga säilinud.

Kohalike luksemburglaste huvi on aastatega küll kosunud. Hyneki ja Radekuga CinEasti sünnipäevapeo lõbusas meeleolus vesteldes, hindavad mehed publiku koosseisus aastatega toimunud muutust. Nende arvamuse järgi oli algusaastatel 80–90 protsenti publikust seotud näidatava filmi päritolumaaga. Nüüdseks on nende osakaal vähenenud ja teinud ruumi Ida-Euroopa kinosõpradele eri piirkondadest. Kohaliku publiku püüdmine on korraldajate sõnul CinEasti järgmine eesmärk, ehkki Hyneki sõnul on CinEast mõnes mõttes oma maksimumi saavutanud – Luksemburg on väike linn, mis seab arendamisele teatavad piirid.