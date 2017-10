ETV näitab värsket dokumentaalfilmi David Bowiest

Nagu pealkirigi ütleb, vaatleb muusikadokk David Bowie elu viit viimast aastat, keskendudes albumitele «The Next Day» ja «Blackstar» ning muusikalile «Lazarus».

Bowie juures ei olnud midagi ettearvatavat. Tema tegevus pidi intrigeerima, proovile panema, ootused põrmustama. Aga põnevuselt ei ületanud vist miski tema elu lõpuperioodi. Intervjuudest kolleegidega selgub, mis tegi David Bowiest meie ajastu ühe suurima artisti.

Dokumentaalfilmis on kasutatud arhiivimaterjale, varem vähe avalikult esitatud intervjuusid Bowiega ja helisalvestisi albumite «The Next Day» ja «Blackstar» stuudiosessioonidelt, selle režissöör ja produtsent on Francis Whately, kes seisis ka 2013. aastal linastunud muusikust rääkiva dokfilmi «David Bowie. Viis aastat» taga. Dokumentaalfilmi tootja on BBC Films.