Elektroonilise tantsumuusika festival toob lavale kodumaise koorekihi

Kahes erinevas saalis astub lavale kümme artisti. Peaesinejad on hetkel maailma elektroonilises tantsumuusikas kõige laiemalt tuntud eestlased Madison Mars ja Syn Cole.

Pidevas muutumises ja tiheda konkurentsiga elektroonilise muusika maailmas on Syn Cole ja Madison Mars ainsate eestlastena esinenud ka suurimal festivalil «Tomorrowland», kuhu pääsemiseks tuleb artistidel läbida väga tihe sõel.

Syn Cole’i karjäär sai tuule tiibadesse viie aasta eest, kui ta sattus Rootsi staari Avicii plaadifirma alla ja lugu «Miami ’82» valiti USA tantsumuusikafestivali Ultra tunnuslooks. Tal on Facebookis pea 400 000 jälgijat, Spotifys miljoneid kuulamisi ja ta teeb ametlikke remixe kuulsate popstaaride lauludele.

Madison Mars on viimase aasta jooksul teinud maailmas tähelennu. Tema lugusid mängivad oma showdel maailma tippDJ-d Martin Garrix, Hardwell ja Tiësto. Tema suurimat hitti «Milky Way» on Spotifys kuulatud üle 18 miljoni korra. Sel nädalal on Madison Mars peaesinejate hulgas maailma juhtival elektroonilise muusika konverents/festivalil «Amsterdam Dance Event».

Katelde saalis esineb duo Rulers of the Deep, keda peetakse Eesti üheks läbi aegade edukamaks elektroonilise tantsumuusika artistiks, kelle lugusid on andnud välja suured plaadifirmad ja kes veetsid mõned aastad tagasi suure osa ajast lennukites, et rännata ühelt esinemiselt teisele.

Samas saalis esinevad veel Dave Storm, Merimell ja Raigo Smith. Saalis Black Box astuvad koos Madison Marsi ja Syn Cole’iga üles ka Bombossa Brothers, Bert On Beats, Kert Klaus ja DJ Widenski.