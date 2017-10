Bookeri preemia Ameerika kirjanik George Saundersile

«Lincoln in the Bardo» räägib loo Abraham Lincolni leinast pärast poja surma. Teose tegevus toimub ühe öö jooksul surnuaial, poja haual.

Tegemist on varem pigem lühijutte kirjutanud Saundersi esimese romaaniga, mis laagerdus autori peas paarkümmend aastat. See põhineb tõestisündinud lool 1862. aastast, mil suri presidendi 11-aastane poeg Willie.

Kriitikud rõhutasid teose originaalsust ning tõid välja, et see oli äärmiselt liigutav. Žürii esimees Lola Young lisas, et teose vorm, kus saavad sõna 166 hinge surnuaialt, on teravmeelne ja intelligentne.

George Saunders on sündinud Texases ning pälvinud varem kirjanduspreemiad lühijutukogu «Tenth of December» eest. «Lincoln in the Bardo» on tema üheksas raamat.

Man Bookeri kirjandusauhinnaga kaasneb ka 50 000-naelane preemia.