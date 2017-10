Valgevene teater kui reservaadi reformatsioon

Selgi aastal pakkus 29. septembrist kuni 16. oktoobrini väldanud foorum pea iga päev mõne teatrisündmuse, mis laias laastus jagunesid kolme alaliiki: väärikas ja valitud rahvusvaheline programm (sel aastal näiteks Tšehhovi «Ivanov» Venemaa ühe tähtlavastaja Timofei Kuljabini režiis või Angelin Preljocaj balletitrupp Prantsusmaalt), loenguid, ümarlaudu ja meistriklasse sisaldav TEARTI koolitusprogramm ning Valgevene kodumaist teatrit tutvustav Belarus Open.

Neist viimane koondas viie päeva sisse (nii pikalt on euroliidu kodanikel õigus viibida Valgevenes viisavabalt!) üksteist eelmisel hooajal valminud lavastust (kattuvuste tõttu polnud siiski ühel inimesel võimalik kogu programmist osa saada) ja kaks jututuba. Kuna BO näol on tegemist kuraatorifestivaliga, oli üks vestlusringidest kohtumine tänavuse kuraatori, kogenud teatrikriitiku Ljudmila Gromõkoga. Tema jutust mitmel korral läbi jooksnud määratlus valgevene teatri ees seisvatest eneseotsingutest võib tunduda liigformaalsena (kas on kuskil teatrit, kes on eneseotsingud lõpetanud?), kuid lähemal süvenemisel võib selle arvata igati asjakohaseks.

Üks festivali ümarlaudadest sõnastas valgevene teatri «pealisülesande» pisut konkreetsemalt: mida kujutab endast tänapäeva valgevene teater? On see osa Euroopa teatri traditsioonist või kultuuriline reservaat keset Euroopat? Ühelt poolt ümbritseb valgevene teatrit vankumatu müürina «emamaa» Venemaa võimas traditsioon – pikki aastaid oli vene teatrikooli psühholoogiline realism valgevene teatri üks ja ainuke töömeetod –, teisalt on selge, et tegijate sisemine soov on sünkroniseeruda pigem Euroopa teatri kontekstiga, kuhu ju geograafiliselt ka kuulutakse.

Tunnismärgiks neist püüdlustest on näiteks mitme siinmail uue, kaasaegse teatrižanri (dokumentaalteater, performance) viljelemine, aga ka koostööprojektid Euroopa teatri paremikuga. Kui teab mis säravaid lavastajanimesid Valgevenel hetkel pakkuda pole, siis vene (ja pisut ka Ida-Euroopa) teatri kontekstis on soodsat tähelepanu äratanud valgevene kaasaegne näitekirjandus, esmajoones Pavel Prjažko (Eestis lavastatud Tartu Üliõpilasteatris) ja Dmitri Bogoslavski (meil lavastamata). Viimane Eestis lavale jõudnud valgevene dramaturgia näide on Rakvere Teatris hetkel mängitav Andrei Ivanovi «See kõik on tema», sama näidendi lavastus oli ka BO programmis. Aga kuna valdav osa valgevene dramaturgidest kirjutab oma tekstid vene keeles, on nende seos valgevene teatriga pigem formaalne.

9,5 miljoni elanikuga Valgevenes on 28 riiklikult toetatavat repertuaariteatrit, kusjuures viimane uus teater sündis 1990ndatel. Muidugi on uuemal ajal sündinud eratruppe ja projektiteatreid, kuid paljud neist ei osutu elujõuliseks, kuna muud riiklikud tugistruktuurid (fondid, stipendiumid) puuduvad ja ühe teatrikoosluse kestvalt «õhinapõhine» käigushoidmine on teadagi küsitav.

Kuraatori tehtud statistikast viimase teatrihooaja põhjal koorus nukker fakt: lausa 70 protsenti kõigist lavastustest olid komöödiad ning paljude riiklike teatrite uusproduktsioonidest vaid üks uuslavastus hooajal evis märkimisväärset kunstilist pretensiooni. Mis mõistagi räägib selget keelt sellest, et vajadus omatulu teenida dikteerib vägagi teatrite kunstilisi valikuid. Teatri ühiskondlik «ääremaastumine» on omakorda toonud kaasa teatritegijate feminiseerumise, on ette tulnud, et mõnel lavastajate kursusel õpivad ainult neiud. Samas, isiklik festivalikogemus valgevenelase teatritüdimust ei peegeldanud: viimane kui üks nähtud etendus lõppes täissaali momentaanse püstikargamise ja braavohüüetega. Eraldi peaks ehk esile tooma tänavuse BO regionaalset laiahaardelisust: peale Minski olid valikusse pääsenud ka Grodno, Mogilevi, Vitebski ja Babrujski teatrite lavastused. Kuraator ei teinud külaliste ees saladust: viimane hooaeg oli siinses teatris kahvatu, ilma säravate tippudeta.