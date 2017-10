«Kasulik inimene olla on mulle alati paistnud kaunikesti jõle»

Mulle on jäänud su tekste lugedes mulje, et reaalsus on sulle liiga realistlik, liiga kitš. Kas kirjutad tegelikkust huvitavamaks ning nüansirikkamaks?

Reaalsus on, nagu see on, kindlasti pole reaalsus ise kitš. Aga selle kogetava, aistitava, mõeldava reaalsuse kirjapanekuks on palju viise. Selle järgi, mil moel seda kirja panna, reaalsustaju vaikselt muutubki. Kui keegi kujutab reaalsust mingil põhjusel labaselt või kitšilt, siis on see tema probleem. Kuid ometi: jah, kui kellelegi tundub, et mul õnnestub tegelikkust huvitavamaks ja nüansirikkamaks kirjutada, siis on mul selle üle väga hea meel.

Kas oled nõus enese nimetamisega sürrealistiks?

Kui keegi nimetab mind sürrealistiks, siis pole mul selle vastu suurt midagi. Kuigi ega ma endale ise sellist – ega ausalt öeldes ühtki teist – silti külge kleebiks. Muidugi on kirjanduslik sürrealism üsna avar ja vana nähtus ning mahutab paljutki. Kui vaja, siis mindki. Vähemalt osati.

Mida sürrealism sulle kirjandusliku meetodi ja žanrina tähendab ning pakub? Kas tajud seda kui piiritu vabaduse sfääri või on see sulle kindel kaanon, mis teatud määral hoopis kohustab?

Ühtpidi võib tõesti öelda, et sürrealism tähendab – kui nüüd rängalt lihtsustada – tegelikkuse võimalikult avarat tõlgendus- ja kogemisvabadust, mida ühiskondlikud või kirjanduslikud normid, teadvus ega ettemääratus ei piira. Vähemasti nõnda näis André Breton – nn sürrealismi isa – eelmise sajandi kahekümnendatel aastatel lootvat. Kui sürrealismi nn kaanonist rääkida, siis see võiks hakata kohustama, kui tahta kirjutada sürrealistlikke tekste – mida ma ei taha. Ma ei vaeva ennast sellega, kas minu tekstid sobituvad sellisesse kaanonisse – sest mida oleks mul sellest vaevast võita.

Kas oled kirjutanud ka teistsuguseid tekste?

Eri aegadel olen ikka üritanud kirjutada erisuguseid tekste. Seda teadlikultki. Tõsi ta on, et ehk pole seni ilmunud raamatuis stilistilised/žanrilised erinevused nõnda silmatorkavad. Kuid kui mõtlen nüüd tekstidele, mis on näiteks viimase paari aasta jooksul perioodikas ilmunud, siis tajuksin justkui teatavat taotluslikkugi vormilist nihet või nihkeid. Aga autori intentsioon on muidugi lugejale teisejärguline. Lugejale võib näida, et vormilised muundumised, mida olen üritanud esile kutsuda, ei varjuta tekstide ühetasast, samast ja püsivat iseloomu. Ehk on kõige õigem vastata: ma olen üritanud kirjutada teistsuguseid tekste. Ja mitu korda.

Kuidas su tekstid enamasti sünnivad? Millist tüüpi on nende algimpulss?

Oleneb ajast, tekstist ja tahtest. See võib olla mõni fraas, pealtkuuldud lausekatke või tsitaat, mis hakkab hargnema ja kasvama ja peegeldusi leidma. Ja niiviisi ehk mõnikordki peegeldama midagi isekogetut või -tuntut – miskit afektset. Isikulise ja ebaisikulise piir on tihti hõre. Mõni tekst hakkab tekkima ja tekibki kuskil teadvuse hämaralas – näiteks une ja ärkveloleku piiril – ja see tuleb lihtsalt üles kirjutada. Kui jaksu on. Kuid vahel, periooditi, kirjutan süsteemselt: iga päev ja kindlas mahus. Hoolimata sellest, kas on jaksu, tahtmist, viitsimist või «spiratsiooni».