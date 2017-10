Rebecca Ferguson: minus on mingi tumedus olemas

«Lumememm» on kuulsa norra krimikirjaniku Jo Nesbø seitsmes romaan, milles kuritegusid uurib detektiiv Harry Hole. Filmi võtted toimusid südatalvises Oslos ja Bergenis ning kui suurele osale näitlejatest olid väljas valitsenud 20 miinuskraadi tõeline katsumus, siis Stockholmis üles kasvanud Rebeccale polnud selles muidugi midagi erilist.

«Ma olen külmaga harjunud,» naerab ta Londonis toimunud pressipäeval intervjuud andes. «Ja olgem ausad, meid poputati võtteplatsil nagu tittesid. Kas te sooviksite ehk veidi kuuma šokolaadi vahukommidega? Veel rohkem aluspesu? Vahepeal treilerisse minna? Viriseda olnuks rumal.» Oma lemmiklinnaks peab praegu Londonis elav Ferguson siiski Pariisi. «Ma arvan, et olen tegelikult pooleldi prantslane,» naerab ta.

-Mängid «Lumememmes» algajat detektiivi Katrine Bratti, kes koos legendaarse Harry Hole’iga sarimõrvu lahendab. Kas uurijatöö on midagi sellist, mis sind ka päriselt paeluda võiks?

Noh, ma olen ju olnud spioon, nii et muidugi! (Ferguson vihjab oma rollile filmis «Mission impossible» – toim.) Ja mulle tõesti MEELDIKS olla hea detektiiv, see võiks olla kuidagi väga cool. Aga ma arvan, et mul jääks vajalikest oskustest puudu. Kasvasin üles juristide perekonnas, kellele see maailm pole võõras. See tähendab, nad ei olnud muidugi detektiivid, aga puutusid seesuguste teemadega iga päev kokku. Kahjuks tundub mulle, et ma ei ole nende geene pärinud.

-Millal sa ise viimati lumememme tegid?

Arvan, et eelmisel talvel. Mul on ju kümneaastane poeg, nii et ma teen maailma kõige ilusamaid lumememmi! Tuleb panna porgand ninaks, kohvioad silmadeks ja suuks. Kuigi ma pole kindel, kas ma pärast «Lumememme» filmi neid enam päriselus ehitada tahan. Nüüd on minu jaoks lumememmedes midagi sama õõvastavat nagu klounides. Ma olen eluaeg kloune kartnud. Mis on veider, sest klounid ja nukud – ja nüüd ka lumememmed – peaksid olema ju õnne ning muretu lapsepõlve sümbolid, aga suuresti õudusfilmide tõttu on need muutunud hirmuäratavaks. Vaata, mida filmid meiega teha võivad! (Naerab.)

-Kui asi puudutab kriminulle, siis kas ise eelistad Põhjamaade tumedust või nn kenasid-vaikseid briti krimkasid?

Kuna olen ise ju pärit Skandinaaviast, tundub mulle, et nordic noir on rohkem minu teema. Ma ei oska sõnadesse panna seda, mis mind nende juures täpselt paelub, aga ilmselt on mingi tumedus siis ka minus endas olemas. Mulle tohutult meeldis, et «Lumememme» just rootslane lavastas, ta tunnetab seda Skandinaavia materjali eriti hästi ja oskas kogu asja nn enda omaks teha. Ta lõi igale karakterile oma keskkonna ja väga unikaalse, lausa hitchcockiliku atmosfääri.

-Tomas Alfredson rääkis, et «Lumememmes» on väga tähtsal kohal vaikus ja ütlemata jäänud sõnad. Kas sinu kui näitleja jaoks tegi see töö lihtsamaks või keerulisemaks?

Ma ise ei ole väga vaikne inimene, aga Tomas on taolise atmosfääri loomises muidugi meister. Ta on äärmiselt introvertne – kuigi suurepärase ja vaid talle omase huumorimeelega – ning oskab luua perfektseid stseene, kus nagu otseselt midagi ei juhtu ja omavahel ei räägita, aga sa tunned, et pinge on kogu aeg õhus. Tomas on lavastajana väga konkreetne ja pühendub ka kõige väiksematele detailidele. Mitte et ma tahaksin teda otseselt võrrelda Ridley Scottiga, kellega hiljaaegu just koos töötasin, aga midagi nende tööstiilis sarnast on. Neil on mõlemal alati väga tugev visuaalne idee, nad ei jäta midagi juhuse hooleks. Tomast ei saa lahterdada ühtegi kasti, et kas ta on siis nn visuaalne lavastaja või rohkem tegelaskuju lavastaja.