Eestlane teeb Saksamaal teatrikarjääri

Linda Vaher (1989) lõpetas 2014. aastal EMTA Kõrgema Lavakunstikooli näitlejana (kursuse juhendaja Tiit Ojasoo). Pärast kooli lõppu mängis ta NO99 lavastuses «NO51 Mu naine vihastas».

Linda Vaher ja Loris Kubeng lavastuses «Hundesöhne». / Ute Langkafel

Maxim Gorki teater tutvustab end kui kõige väiksemat ja ilusamat Berliini munitsipaalteatrit. 1827. aastal ehitatud teater hävines Teises maailmasõjas. Rekonstrueeritult avas teater uksed 1952. aastal ning pärast seda peeti Gorki teatrit Ida-Saksamaa kaasaegse teatri üheks tähtsamaks paigaks. 2013. aastast on teatri kunstilisteks juhtideks Shermin Langhoff ja Jens Hillje, kelle eesmärgiks on teha poliitiliselt kriitilist teatrit olulistel ühiskonnateemadel. Mitmel korral on Gorki teatrit esile tõstnud Saksamaa kuulsa teatriajakirja Theater Heute kriitikud.

«Hundesöhne» ehk «Koerapojad» on Vaherile juba teine lavastus Gorkis. Esimene lavastus oli Sebastian Nüblingu «Get Deutsch or Die Tryin», mis esietendus selle aasta mais. Saksakeelse teatriruumi üheks huvitavamaks ja omapärasemaks lavastajaks nimetatud Sebastian Nübling on tuttav ka Eesti teatrisõpradele. Näiteks 2011. aastal esietendus NO99s tema lavastus «Three Kingdoms» («Kolm kuningriiki»).

Linda Vaher, Dimitrij Schaad, Aram Tafreshian, Aleksandar Radenković Sebastian Nüblingu lavstuses «Get Deutsch or Die Tryin». / Ute Langkafel MAIFOTO

Mõlemad lavastused, kus Linda Vaher mängib, on sel sügishooajal Gorki teatri repertuaaris. «Hundesöhnet» mängitakse näiteks 26. oktoobril ning 1. ja 2. novembril. «Get Deutsch or Die Tryin» on võimalik vaadata 16. ja 23. novembril.

Eestit pärit näitlejad on varemgi teinud koostööd Saksamaa teatritega, näiteks NO99 kunagine näitleja Risto Kübar oli Münchner Kammerspiele koosseisuline näitleja kuni 2015. aastani, mil ta lahkus Belgia teatrisse NTGent. Münchner Kammerspieles on mänginud ka näiteks Juhan Ulfsak. Eesti lavastajatest on Saksamaal väga hinnatud Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo. NO99 teatri juhtidelt peaks aprillis Hamburgis Thalia teatris esietenduma täiskasvanutele mõeldud heavy-versioon muinasjutust «Hans ja Grete».