Voolujooneliseks disainitud uks Euroopasse

Arhitekt räägib, et tulevikus tahetakse näha vähem autosid ja rohkem jalakäijaid ning jalgrattureid. See on ka põhjus, miks sadamaala hakkab tulevikus olema mitmetasandiline, autoliiklus maa all ja jalakäijad, jalgratturid maa peal. Praegu on tema hinnangul sadama ja kesklinna vahel liiga palju autoliiklust.

Vanasadama arenguplaan on jagatud nelja järku ja see, nagu nimi ütleb, peaks valmima aastaks 2030. Kulmineerub see millegagi, mille nimi kõlab nii efektselt ja isegi pisut ulmefilmilikult kui «uus ranniku metropol». Racana rõhutab, et tegu on arengukavaga, mis tähendab strateegilist kava avaliku ruumi korralduse, tänavate võrgustiku, hoonete arvu, kvaliteedi kui ka kasutatavate materjalide kohta. Seda, mis täpselt tuleb, ta praegu öelda ei oska. Nende asi on panna paika üldine suundumus, kuid konkreetseid objekte hakkavad projekteerima teised.

2030 on ilus arv, mis tekitab paratamatult tulevikulisi ja võimalik et ka bladerunnerlikke mõtteid ja ühtlasi küsimusi, kuivõrd näiteks võiksid plaanitav valmimise hetkeks ajale jalgu jääda. Meenub, küll ilmselt asjakohatult, aga siiski, kuulsa välisläti arhitekti Gunnars Birketsi 1989. kavandatud ja mõni aastai tagasi ellu viidud uus Läti rahvusraamatukogu hoone nimega «Valguse palee», mis näeb välja, nagu see oleks ehitatud aastal 1989 ega saa sealt enam kunagi välja. Arhitektuuri määrab ju ikka tulevikuvektor.

Vanasadama arendusplaan / Kavand

Žürii otsustas Hadidi büroo kasuks ja sellise paindlikkuse tähtsust osutab ka Racana. «Keegi mainis publiku hulgas, et varsti tuleb võib-olla Hyperloop, mis muudab omakorda kardinaalselt sadama tähtsust ja funktsiooni. Või veel üks näide. Sada aastat tagasi projekteeriti kontoriruumid suletuna ja individuaalsena, praegu aga tehakse peamiselt avatud kontoreid.» Kvaliteetset kontoripinda pidada Tallinnas nappima ja ka selles osas ulatavat Vanasadama projekt oma tõhusa abikäe.

Sevtšuki kriitikast jäävad mulle kõrva sõnad nagu «isoleeritud» ja «elitaarne». Olen ka varem kuulnud juttu, et see tekitavat sotsiaalset segregatsiooni, teenivat eelkõige sadama logistika ja kinnisvaraarendushuve ega püüa mitte kuidagi tõlgendada või seostada end kohapealse kontekstiga. Vahelepõikena olgu öeldud, et Hadidi käekirjale on sageli ette heidetud egotrippi ja kontekstiga mitte arvestamist.

Vanasadama arendusplaan / Kavand

«Ma ei tea, kust ta sellise jutu võttis, ta luges küll projekti, aga seda ilmselt kellegagi ei arutanud. Ta eeldab, et tegemist on luksusresidentsidega, aga midagi sellist pole isegi arutatud. Seal hakkavad olema nii kontorid kui ka korterid, kuid millist tüüpi, pole arutatud ning see pole ka meie otsustada, meie ei tee individuaalseid projekte. Võib-olla mõned inimesed ruttavad sündmustest ette, võimalik et sel on ka mingisugune poliitiline tundlikkus. Sellepärast ongi tarvis asjad kõigiga läbi rääkida,» vastab Gianluca Racana Sevtšuki osutustele.

Eeskujudest Tallinna lahenduse puhul räägib Racana kõigepealt Skandinaavia sadamatest, Kopenhaagenist, Oslost ja Stockholmist, kus sadamaalad juba toimivad linnaruumi loomuliku osana.