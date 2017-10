Juurikas. Viimane veerg

Eesti suusatamise uus algus

Pikalt varjusurmas viibinud Eesti suusatamisele on jälle koitmas õnnepäevad: Keenia sportlane Ibrahim Mukunga teatas, et liitub eeloleval talvel Eesti suusakoondisega.

Tubli jooksumehena kuulsust kogunud Ibrahim Mukunga on võitnud kõik Eestis toimunud jooksuvõistlused. Viimati alistas Mukunga Viljandi linnajooksul Andrus Veerpalu, edestades Otepää suusatšempionit kolme minutiga.

Eesti Olümpiakomitee ja Eesti suusaliit tervitavad Ibrahim Mukunga astumist Eesti talisportlaste perre. Aga see pole veel kõik: Ibrahim Mukunga loodab, et pingelise suusatrenni kõrval jääb aega sellekski, et osaleda konkursil «Eesti laul». Muusikaekspertide arvates pole mingit kahtlust, et Mukunga võidab ka lauluvõistluse.

Ülikoolis toimus eestikeelne loeng

Tartu Ülikooli üleminek ingliskeelsele õppe ja teadustööle kulgeb plaanipäraselt. Seda suurem šokk tabas meie teadus- ja kultuuri­avalikkust, kui selgus, et esmaspäeval toimus keemiahoone ringauditooriumis eestikeelne loeng.

«Rahvusülikooli esimene ja kõige tähtsam ülesanne on õpetada inglise keelt, olla inglise keele oskuse edendaja nii kõnes kui kirjas,» kurjustab filosoofiateaduskonna professor Peedu Mütakas. «Kuhu me niimoodi jõuame, kui hakkame jälle ülikoolis eesti keeles loenguid pidama?»

Ülikooli pedell Johannes-Napalm von Mürk on resoluutne:

«Me tahame, et inglise keel püsiks ja areneks. Tahame, et inglise keeles suhtleksid kõik eestimaalased, hoolimata nende päritolust ja rahvusest. Tahame inglise keele süvaõpet koolidesse ja lasteaedadesse. Oleme pahased eakate maapiirkondades elavate sugulaste peale, kes inglise keelt ei valda. Kurjustame müüjatega, kui meid kaupluses inglise keeles ei teenendata. Kuidas saab aga teistelt nõuda, kui sa ise ei hooli? Austus inglise keele vastu algab igast inimesest, igast perest ja kogukonnast. Ülikool teeb tohutuid pingutusi, et üliõpilased unustaksid eesti keele ja hakkaksid mõtlema ja rääkima inglise keeles. Küsimus on suhtumises. Tartu Ülikool teeb kõik endast oleneva, et taolised inetud vahejuhtumid ei korduks.»

Ülikooli juhtkond algatas eestikeelses loengus osalejate paljastamiseks ja karistamiseks sisejuurdluse. Vihje eest, mis viib süüdlaste tabamiseni, premeeritakse rikkaliku rahasummaga, mis on võrdne professori aastapalgaga.