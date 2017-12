Galerii: nemad ilmusid «Igitee» esilinastusele

Film põhineb Antti Tuuri samanimelisel romaanil, mis omakorda toetub tõsielulistele sündmustele. Pärast kodumaale naasmist Suurest majanduskriisist räsitud USAst otsib Ketolate perekond uut algust ning hakkab Põhja-Soomes talu pidama. Isa Jussi jääb aga silma paremäärmuslikule Lapua liikumisele, kes ühel ööl mehe nn «Igiteele» ehk Nõukogude Liidu piirivalvele üle plaanib anda. Ootamatu põgenemise tagajärjel satub mees siiski üle piiri ning taibates, et tal pole võimalik niipea kodumaale naasta, liitub ühega sadadest Stalini kutsele vastanud USAst sotsialismi ehitama tulnud kogukondadest. Aastad mööduvad, režiim muutub järjest paranoilisemaks ning peagi on selge, et lubatud sotsialismiutoopia asemel on riik muutumas eluohtlikuks terrorirežiimiks.