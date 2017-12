Ebainimlik eksperiment: järjest kaks ööpäeva Soome filme

Algul olin mures. 48 tundi järjest ärkvel olla on suur katsumus. Veel suurem katsumus on kogu see aeg veeta kinosaalis, vaadates ainult Soome kultusfilme. See konkurss tundus mulle absurdne. Eriti hirmsaks tegi asja see, et mu kõhutunne ütles juba sooviavaldust saates, et just mind valitakse selleks välja. Teadsin juba tunde ette, et mingi lolli juhuse pärast olen mina see õnnelik. Kuid äkki ma olin lihtsalt ainus loll, kes ennast kirja pani?

Kohapeal oli algul inimesi palju. Saal oli praktiliselt täiesti täis, kui esitati Aki Kaurismäki filmi «Pidä huivista kiinni, Tatjana». Naljakal kombel leidis viimane osa filmist aset Balti jaamas ja Kalamajas. Kohe pärast avafilmi valgus saal juba pooltühjaks. Siis näidati filmi «Arvottomat» ehk «Worthless», samuti Aki Kaurismäki. Ning pärast seda filmi jäi meid saali vaid seitse.

«Pidä huivista kiinni, Tatjana», režissöör Aki Kaurismäki. | FOTO: Kaader filmist

Umbes sellest punktist alates mõistsin, kui suur katsumus tegelikult ees seisab. Silmad juba kipitasid. Kõrvad huugasid. Heli ja valgust oli minule liiga palju. Huumorimeel täiesti haihtunud. Pärast kolmandat filmi jäi saali neli vaatajat. Siis kolm, sest üks tõusis ootamatult püsti ja lahkus. Ju siis ei jaksanud rohkem. Viimaseks filmiks oli retro-õudukas, mis jättis väga hea mulje. Kahjuks kogesin seda ainult kahe kinokaaslasega.

Sain selgeks, et nendest filmidest on raske eraldi kirjutada, ilma et jutt ei muutuks igavaks ega iseennast kordavaks. Missuguste märksõnadega kirjeldaksin kõiki neid filme, mida nägin? Stiilne, sest enamik filme sellel maratonil olid valminud aastatel 1960–1990. Maagiline aeg, kui naistel olid juuksed lokkis, meestel väärikad vuntsid, kuklast kasvas uhke mullet ning kõik suitsetasid toas. Mõnus oli vaadata seda täiesti omamoodi retromaailma. Sellest puges sisse isegi mingisugune nostalgia.

Lahkusin kinost lõpuks laupäeva hommikul kell viis. Jõudsin koju ja sain paar tunnikest magada, kuid pidin juba kell üheksa naasma kinomajja. Seekord võtsin teki kaasa. Täna tuleb palju pikem päev. Muretsen tervise pärast. Pole vahepeal süüa jõudnud. Silmad vajuvad ise kinni. Soome keel hakkab kuidagi palju tuttavamaks muutuma.

Hommikul oli saalis peale minu neli inimest. Tegelikult see väike publik meeldis mulle. Palju mugavam filmi vaadata ja tekib kohe palju isiklikum ühendus. Kahjuks on saalis jahe. Istun siin mantli ja tekiga. Äkki olen haigeks jäämas?

48 tundi Soome filmi, see pole nõrkadele. | FOTO: Marko Kivimäe

Filmi keskel vajusin ära. Ärkasin vahepausi lõpus, just siis, kui järgmine film peale hakkas. Piinlik tunne.

Enamik aega oli lihtsalt rõve olla. Kümme minutit pausi ja siis kohe järgmine film peale. 40 esimest minutit vaatasin huviga, kuid pärast seda hakkasin juba toolil nihelema, mõeldes, millal see ükskord ometi läbi saab. Kohe, kui tiitrid hakkasid jooksma, tundsin, nagu kivi langeks kaelast. Kümme minutit värsket õhku pole mulle kunagi nii palju tähendanud. Vahepeal leidsin, et ei suuda oma keha liigutada. Tahan, aga ei suuda. Mantliga istudes hakkas vahepeal palav, kuid ma ei suutnud ennast ettepoole kallutada, et see ära võtta.