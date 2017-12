Tsirkus, kus Meie ei ole Mina mitmus

Samuti ei ole nööridega kinnitatud artiste ega lava all või taga peidus toimetavat riputajate meeskonda, kes higipull otsaees etendust teenindavad, et illusioon laval töötaks. Kõiki neid omadusi on uuest tsirkusest rääkides ikka aeg-ajalt välja toodud.

Lavastuses on olulisel kohal tehniline trikk ja selle sooritamise kõrge tase. On meisterlikult loodud koreograafia, mis kasutab trikki selleks, et kinnitada või sõlmida liikumisjooni omavahel sümmeetriliselt terviklikuks võrguks. Kui me arvame, et elame kolmemõõtmelises ruumis, siis kõnealuse lavastuse kogemisel tekkis tunne, et see võrk, mida punutakse, on kindlalt neljadimensiooniline.

Koreograafid Kristin Made ja Kädi Metsoja on kasutanud traditsioonilise tsirkuse põhimõtet, et laval esitletakse trikke, mida vaataja suudab vaid unes ette kujutada. Siiski, kuna tempo on nii kiire, siis polnud aega jääda trikke imetlema ja ahhetama. Vaatamiseks pakuti kogu süsteemi ja struktuuri korraga. Kõik käis nii osavalt ja intensiivselt, et igal üksikul hetkel sai vaid mäletada äsja juhtunut. Päriselt oligi kõik kogu aeg korraga.

Kaheksateist noort tsirkuseartisti olid kavalehel passipildi esteetikas välja toodud. Sama ideed kehtestati ka laval: polnud rolle, inimeste iseloomud ja eripärad olid peidetud koostöö ja grupi filosoofia taha. See oli ka lavastuse tugev sõnum – MEIE oleme, MEIE teeme, MEIE maailm.

Paradoksaalsel kombel rõhutatakse pealkirjas MINA ja seda veel kolm korda. Individualism on end inimese igasse ihurakku kapitalistliku mõtlemise kaudu sisse söönud, aga see tohutu konkureerimine ja Mina upitamine on end tänaseks ilmselt ammendanud. Kaks kätt ei saa kuigi tõsiselt ja pikalt omavahel vaielda, kumb on tähtsam, kas vasak või ikka see parem. Ja kas oleks progressi nimel tulnud ikkagi vasak käsi parema nimel ohverdada.

Meie ei ole Mina mitmus. Iga üksik Mina on tohutult oluline selleks, et Meie töötaks. Et maailm toimiks, aga juba hoopis teisel kujul, kui üksikisik oleks suutnud seda ette kujutada. Lavastajate kiituseks tuleb öelda, et kuigi kasutati abstraktset liikumiskeelt, tegid nad mehhanismi töötamise struktuuri publikule selgelt nähtavaks. Ilma lugu jutustamata sai jälgida masinavärgi perfektset toimimist. Ja selleks andis suurepärase võimaluse just akrobaatika kasutamine nii õhus kui ka maa peal.

Nii nagu on trikkide tähtsustamine, on ka riskantne kehakunst akrobaatika (ἀκροβάτης kreeka keeles «kikivarvul kõndima, kõrgele tõusma») traditsioonilise tsirkuse alustala. Lihtsustatult võib seda küll võimlemiseks nimetada, aga nii lihtsad need asjad siiski ei ole. Akrobaadid seisid, kõndisid ja pöörlesid kätel, tegid saltosid nii ette kui ka taha, sooritasid lendavaid sildringe.

Koostöö ja üksteisega arvestamine oli ajas ja ruumis nii paigas, et võib kindel olla, et nendel artistidel on silmad ka selja taga. Vähimagi eksimuse korral oleks juhtunud kokkupõrge, katkestus ja kindlasti ka vigastus.