Muuseum muutis nähtamatu nähtavaks

Kui vaegnägija või pime inimene tuleb muuseumisse, saab ta A4-mapi, kus on teoste kirjeldused ja reljeefsed joonised, mida saab kompida. Samuti on väike mapp saatjale, et ta saaks lugeda, mida kaaslane parajasti kogeb. Kassast võib laenata muuseumis kasutamiseks MP3-mängija ning õhukesed kindad, millega mööblikomplekti katsuda tohib.

Kinnasteta võib puutuda neidsamu reljeefseid figuure – tegelasi Adamson-Ericu laua plaadilt. Kogu helifailidena olevat materjali saab kuulata ka Eesti Kunstimuuseumi veebilehel erivajadustega külastajate rubriigis. Enne muuseumisse minekut tasuks seda kindlasti teha, ettekujutuse saamiseks ja mõtisklemiseks esitust vahel peatades.

Adamson-Ericu muuseumis väljas olevad teosed on nüüd tehtud kättesaadavateks ka pimedatele. Pildil tutvub pimedate liidu aseesimees Priit Kasepalu intarsiatehnikas tehtud kujunditega. | FOTO: Karel Zova

Mittetulundusühingu Kakora juht Sülvi Sarapuu sõnas, et kuulis projekti esitlusel juba huvitavaid kommentaare. «Pime külastaja ütles, et on neid väikseid figuure ju näinud, aga katsudes on need täitsa uued. Usun, et ka kirjeldused annavad nägevatele inimestele teostest teise mõõtme,» lausus Sarapuu.

Ta tunnustas vahvat koostööd kirjeldustõlk Zoja-Triin Truumetsaga. «Maali «Serenaad» kirjelduse juures tekkis väike probleem. Kas inimene, kelle nägu pole väga selgelt välja joonistatud, laulab või mängib – mis kirjeldusse tuleks panna? Muuseumiinimestele oli kuidagi üllatav, kui arvasin, et võib-olla see ongi hoopis värvide serenaad. Kirjelduste juures tuleb jätta ka midagi meile endale mõtlemiseks – päris kõike ei tohigi öelda,» selgitas Kakora juht.

Ma ei ole seda maali näinud. Kuulasin mitu minutit kestvat põhjalikku kirjeldustõlget veebilehelt. Võib nõustuda selle lõpulausega, et tegemist on värvide serenaadiga.

Reljeefjooniseid luues tuleb kujutisi lihtsustada. Nii nagu nägijad tajuvad pilti erinevalt, teevad seda ka pimedad inimesed. Kui eksperdiks kutsutud pimedale mehele näidati vaiba lihtsustatud reljeefset pilti ja nii-öelda kirjumat pilti, siis arvas ta, et ostaks endale vaiba täpsema pildi, kui see kusagil müüa oleks.

Loodan, et juba koostatud maalikirjeldused ei jää viimasteks, sest selles majas on maale väga palju. Kirjeldatud teosed on vaid väike läbilõige Adamson-Ericu loometeest. Kindlasti on muuseumis huvitavaid asju, millest pimedad inimesed veel midagi ei tea.

Adamson-Ericu muuseumi direktoril Ülle Kruusil oli hea meel ja uhke tunne, et muuseumi töötajad otsustasid teha kunstniku juubeliaasta eriliseks ja jõuda nii veel väga paljude inimesteni. «Eriti tänulik olen teile, kes aitasite meil, nägijail, nii paljude värvide, vormide ja lõhnadega maailma teistmoodi mõista,» lausus muuseumi juht külalistele.

Uuel aastal on kavas luua vaegnägijate ja pimedate õpilaste rühmadele haridusprogramm, mis tutvustab Adamson-Ericu loomingut läbi materjali- ning kujundimängude. Iga programmis osaleja saab endale mälestuseks muuseumist kaunistada adamsonericliku figuuri.

ÜLEVAADE

Projekti «Kunst «nähtavaks»!» teostajad: Liisi Selg (projektijuht), Sülvi Sarapuu (konsultant), Zoja-Triin Truumets (kirjeldustõlked), Inga Heamägi (joonised ja graafika), Marja Kivihall (reljeefjoonised), Lauri Kaldoja (helindamine), Klaire Kolmann (keeletoimetus). Nõustajad: Ülle Kruus (Eesti Kunstimuuseum – Adamson-Ericu muuseum), Jane Meresmaa-Roos (Eesti Kunstimuuseum – Kadrioru kunstimuuseum), Siim Soopõld (Ossmet OÜ), Artur Räpp ja Raili Ilves.

Adamson-Ericu muuseum on lahti kolmapäevast pühapäevani kl 11–18.