Teet Kask toob Milanos lavastatud balleti Eestisse

Ainult kahel korral on võimalik Tallinnas, Vene Teatris osa saada Lev Tolstoi samanimelise romaani põhjal loodud balletist «Anna Karenina», millele on kirjutanud libreto ja lavastanud Teet Kask. Etendust on kaks hooaega mängitud Itaalias, Prantsusmaal ja Šveitsis ning tuleva aasta aprillis näeb Eesti koreograafi tööd ka kodupublik.