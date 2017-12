Loojad omavahel: loomingust, alkoholist, kannatusest ja enesehävitamisest

- Ma olen praegu 38 ja joonud juba omajagu aastaid. Ja viimasel ajalgi hädas olnud, edasi-tagasi. Oma mured, ja see film oli ka nii tugev, et omal moel ajas mind ka jooma! Dylan Thomas suri 39-aastaselt ...

- Steven Bernstein: Täpselt!

- Kuidas selle ajani ära elada ja see üle elada? Ellu jääda? Ei tahaks kuidagi lõpetada nagu Dylan Thomas, aga kunagi, juba aastaid tagasi Walesis mulle öeldi paar korda, et ma olen nagu Thomas. Et me luules pole pääle väikse paatose ega suurustamise suurt sarnast, ju nad mõtlesid mu joomist.

- Bernstein: Kunagi uuriti paranoilisi inimesi, et välja selgitada, miks nad maailma valesti näevad. Selgus, et paranoilised inimesed näevad maailma tegelikult nii, nagu see on, mitte valesti. Kõik ülejäänud eksivad!

Nipp on selles, et tuleb imetleda seda pettepilti! Kui sa näed maailma, nagu see on, ja oletad, et tulevik on selline, nagu oli minevik, siis sa oled määratud olema tohutult õnnetu. Tuleb alati fantaseerida, olla alati maag, kirjanik või poeet. Nõnda muudad sa maailma väärtuslikuks ja sul on lootust! Isegi kui on selge, et tegelikult ei saa midagi loota. Kui usud, et maailma saab muuta, siis ärkad igal hommikult lootuses, et päev tuleb parem, kui oli eelmine.

Aga kui ärkad üles, mõeldes sellele, mis sa kaotanud oled, siis oled igaveseks määratud seda kaotust kordama.

- Dylan Thomas tahtis uskuda, aga läks ikka sama vana rada!

- Bernstein: Ta tahtis loota, aga kui ta need kaheksateist topeltviskit võtab, annab ta endale tagasilöögi! Ta rääkis lõpuks lootusest kui millestki, mida ei saa endale lubada. Nii et kui sa kaotad lootuse, kaotad usu, armastuse, veendumuse. Kui iga päev on täis agooniat, tülisid, väiklust ja keskendumist kaotatule, mitte sellele, mida saab veel püüelda, tapad vaimselt iseennast!

Mina elan pettepildis, tema keeldus selles elamast. Ja vaata, mis sellest sai!

- Ma tegelen praegu filmikäsikirjaga ühest väga kõvast eesti luuletajast ja ma kogu aeg mõtlen, kuidas näidata luulet filmis. Teie valisite väga lihtsa ja ausa tee — lasetegi luuletajal filmis oma luuletusi esitada! Aga kas see otsus äratas teis ka kõhklusi, tekitas see muret?

- Bernstein: Ei, ma teadsin, et see on ainus viis. Kunst koosneb kahest asjast: ideest ja selle idee väljendusest. Neid kaht ei anna lahutada. Shakespeare’i tuleks esitada nagu Shakespeare’i ja Dylan Thomase luulet tuleb kõva häälega lugeda — ei ole teist viisi, kuidas seda tõlgendada! Nii et kui me tahame säilitada kunsti puhtal kujul, me võime ekstraheerida selle elemendid ja panna selle filmi sisse puhtal kujul! Aga teisiti olekski mulle vastuvõetamatu.

Ja muidugi ei saa rääkida lugu luuletajast ilma ta luuleta. Kunstnike puhul, kes liiguvad toda hävingurada, nagu Charles Bukowski või Dylan Thomas, ongi põnev uurida enesehävitust. Kunstnikena peame oleme ettevaatlikud, et me ei hakkaks uskuma, nagu oleks enesehävitus vältimatult loomingu külge keevitatud. Need kaks ei kuulu ilmtingimata kokku. On võimalik olla kunstnik ilma end hävitamata. Ja võib end ka väga lihtsalt hävitada, olemata kunstnik.