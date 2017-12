Vaba Lava alustas Narva teatrimaja ehitusega

Vaba Lava Narva teatrikeskusesse on planeeritud ligi 220-istekohaga black-box tüüpi teatrisaal koos abi- ja kontoriruumidega, Eesti Rahvusringhäälingu tele- ja raadiostuudio, kohaliku lasteteatri Ilmarine saal ning kohviku- ja galeriiala. Vaba Lava Narva teatrikeskuse projekteerija on arhitektuurifirma Allianss Arhitektid ning ehitaja AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg.

Nõukogudeaegne Baltijetsi sõjatehase administratiivhoone, kuhu rajatakse Vaba Lava Narva teatrikeskus | FOTO: Kris Moor

SA Vaba Lava uhatuse liige Kristiina Reidolv ütles, et Vabal Laval on hea meel aastatepikkuse töö tulemusena alustada Narva teatrikeskuse ehitust, mis on plaanis avada 17. novembril 2018. «Narva teatrikeskus hakkab pakkuma võimalusi kohalikele truppidele ning teistele eesti ja välisteatritele külalisetenduste andmiseks ning erinevatele kultuurikorraldajatele muude kultuuriürituste läbiviimiseks. Usume, et Narva teatrikeskusest kujuneb sild lääne ja ida kultuuri vahel.»

Narva teatrikeskusega on Vaba Laval plaanis arendada rahvusvahelist ning piiriülest koostööd, näiteks Peterburiga, mis asub vaid 150 km kaugusel. Plaanis on korraldada ka rahvusvaheline etenduskunstide festival.

Teatrikeskuses saab paindlikult kohandada erinevaid funktsioone: etendused, kino, kontserdid, konverentsid jne, sealjuures võimaldab Narva kesklinnas paiknemine külastajatele hea ligipääsu. Teatrikeskuse rajamise eesmärk on muuhulgas elavdada Narva kultuurielu ja luua kohalikele elanikele uusi töökohti.

Narva Vaba Lava teatrikeskuse loomine on heaks näiteks, kuidas koostöös riigi, kohaliku omavalitsuse, era- ja kolmanda sektoriga saab luua uusi võimalusi kultuurivaldkonda.

Valitsuse jaanuaris vastu võetud otsusega kuulub Narva Vaba Lava ehitus aastail 2017–2025 riigi eelarvestrateegiasse.

Vaba Lava on kaasaegne ja avatud etenduskunstide keskus, mille eesmärgiks on pakkuda teatritele soodsaid arengutingimusi nii teatrihoonete kui erinevate tugiteenuste näol, ning arendada rahvusvahelist koostööd. Vaba Lava on avatud uutele kooslustele ja värsketele ideedele.