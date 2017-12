Jõuluturneede rekordaasta: muusikud rabavad, kuidas suudavad

Sel aastal teist korda jõulutuuri teinud Rolf Roosalu võttis koos Saara Kadakuga ette väiksemad kontserdipaigad Eestis, kuhu möödunud aastal ei jõutud. «Sellist tunglemist nagu eelmisel aastal ei ole, eks publik jagune ja hajub pakkumise suurt hulka silmas pidades,» märkis Roosalu. «Meie Tallinna kontsert oli välja müüdud ja selge on muidugi see, et ilma suuremate linnadeta ots otsaga kokku ei tuleks.»

Saara Kadak ja Rolf Roosalu. | FOTO: Erakogu

Lenna Kuurmaa märgib, et nende kontsertidele on muusikute suureks rõõmuks publikut jagunenud. «Tundub, et oleme üle koerasaba saanud.»

Ines tunnistab, et publiku puuduse üle kurta ei saa. «Pigem on kahju, et paljud inimesed ei ole kirikutesse meid kuulama mahtunud.»

Sarrap teab staažika korraldajana, et kindlasti ei jagu publikut kõigile, samas on neid, kellel läheb väga hästi.

«Paljudele kontserdikülastajatele mõjub nii-öelda massipsühhoos ehk ei otsustata enam ise, keda vaatama tahetakse minna, vaid kuuldakse kusagilt, et seal tuuril oli väga palju rahvast, järelikult peab siis väga hea olema, ja jäetakse sellepärast võib-olla endale meeldivale asjale minemata,» ütleb ta. «Soovitan inimestel rohkem piletimüügiportaalides ringi vaadata ja ikka enda lemmikud üles leida, mitte massiga kaasa minna.»

Kui paljud läbi kukuvad, on Sarrapi sõnul ennustamatu. «Sel aastal tundub, et inimestel on meelelahutuse järele suurem vajadus või rohkem raha ja kontsertidel käiakse rohkem. Tuure on tõesti sel aastal peaaegu mitukümmend, on neid, kel läheb halvasti, ja neid, kel läheb hästi, ja enamus on kusagil seal vahepeal.»

Broneeringud aasta ette

Muusikamaailma telgitagustes orienteeruvad inimesed teavad rääkida, et korraldajad broneerivad kontserdipaiku juba aasta ette isegi siis, kui pole veel aimu, kellega täpselt ja kas üldse ning millal jõuluturneele minnakse.

Birgit ja Ivo Linna. | FOTO: Mardo Männimägi

«Selles on kübeke tõtt, et kontsertide korraldamisel tuleb populaarsete saalide (mitte ainult kirikute) broneering teha hea kuupäeva saamiseks ideaalis ligi aasta või isegi rohkem ette. Seda mitte ainult jõuluajal. See sõltub juba korraldajast, kellel on artistid selleks ajaks paigas, kellel mitte,» arutleb Sarrap.

Inese ja Ott Leplandi turneed korraldav Villu Veedla lisab, et kõik sõltub korraldajate tööstiilist.

«Mõni hakkab plaanima viimasel minutil, mõni väga varakult. Aga enamasti algab protsess millalgi talvel-kevadel-suvel,» räägib Veedla. «Mida hiljem planeerimisega alustada, seda vähem jääb kuupäevi ja kohti (ning ka artiste) valikusse.»

Kulisside taga räägitakse ka kontserdisaalidega võrreldes kirikute oluliselt soodsamatest üürihindadest. Sarrapi sõnul see päriselt tõele ei vasta.

«Kirikust sõltuvalt võivad rendihinnad olla kohati küll veidi väiksemad kui kontserdimajades või kultuurimajades, aga tihtipeale läheb kirikusse kontserdituuri toomine korraldajale kallimaks, sest kontserdimajades ja kultuurimajades on rendihinna sees enamjaolt teenindav personal ning kogu tehniline tugi.»

Kirikus kontserte korraldades tuleb korraldajal aga kogu tööjõud ning tehniline pool sisse tuua.