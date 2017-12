Rahvusvaheliselt tunnustatud kunstnik maalis Vaalas akvarelle

Kunstniku rahvusvaheline nimekus sündis 1994. aastal, kui algas võrdväärne koostöö Aleksandr Vinogradoviga (1963), kellega nad õppisid koos kunstikoolis ning seejärel Surikovi-nimelises kunstiinstituudis.

Loomingulise tandemi edu tähistavad näitused paljudes Euroopa ning Ameerika kõrgelt hinnatud kunstiinstitutsioonides, samuti Venemaa esindamine Veneetsia biennaalil (2003). Nende töid on omale soetanud maailma olulisemad muuseumid.

Tunnustatud vene kunstiteadlane Viktor Misiano iseloomustab neid põlvkonnakunstnikena, kes alates 1990ndatest oskasid kujutada postsovetliku ajastu viirastuslikke kujutlusi, eksikäike ja vastuolusid kõige väljendusjõulisemalt. Kahe kunstniku 20 aastat kestnud koostöö lõppes 2014. aastal ning mõlemad pöördusid tagasi täielikult iseseisva loomingu juurde.

Vladimir Dubossarsky elab 2015. aastast Tallinnas. Näitus «Magusam kui mesi» Vaal galeriis on tema tööde esimene väljapanek Eestis. See on omamoodi segu maalikunstist ja performance´ist, kuna pea kõik teosed on sündinud mitme nädala jooksul otse galeriis. Esimese hooga valmisid 101 akvarelli, mis eksponeeritakse rõdul. Vahetult enne avamist lõpetab kunstnik töö 18 lõuendiga, kus nagu ka akvarellidel on läbivaks motiiviks Eesti merevaated.

Näitus on avatud 1. detsembrist kuni 8. jaanuarini.