Tõnu Kõrvitsa loominguline edu Ameerikas jätkub

NPR nimetab albumit rabavaks ning Kõrvitsat tõusvaks täheks Eesti heliloojate seas. Kõrvitsa «Fall Leaves Fall» samalt albumilt on 2017. aasta 100 parima loo hulgas 15. kohal ja kauamängiv 50 parima kõikide albumite nimistus 33. kohal.

NRP Music toimetaja Tom Huizenga iseloomustas Kõrvitsa teost: «Emily Brontë luule pingestatud emotsioonid ja tuulest räsitud nõmmed helgivad ja heljuvad Eesti ühe andekama helilooja Tõnu Kõrvitsa imelises teoses koorile ja keelpilliorkestrile. Teos heiastab oma nokturnilike teemadega pikki pimedaid öid ja lühikesi süngeid päevi. Nagu Van Goghi «Tähisöö» kajavad tšellode söakad tumedad helid, mis on läbi põimunud kuuvalgusena säravate naishäältega, esitajaks Grammydega auhinnatud Eesti Filharmoonia Kammerkoor.»

Kõrvits kirjutas «Lageda laulud» 2015. aastal, mil temast sai Tallinna Kammerorkestri resideeriv helilooja. Tegemist on 54-minutilise koorile ja keelpillidele loodud üheksaosalise tsükliga. Teksti aluseks olevad inglise poetessi Emily Brontë luuletused on valinud, järjestanud ja tõlkinud Doris Kareva.

Seda esitavad juba mainitud Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja Tallinna Kammerorkester dirigent Risto Joosti juhatusel, kes olid ka teose esmaettekandjad 2015. aasta oktoobris Tallinna Jaani kirikus.

Helilooja pälvis teose eest 2016. aasta riikliku kultuuripreemia. Selle on plaadistanud Soome plaadifirma Ondine ning 2017. aasta aprillis ilmunud salvestis on saanud ka varem palju tähelepanu ja positiivseid hinnanguid rahvusvahelises muusikaajakirjanduses. Klassik Heute on nimetanud albumi ka nädala plaadiks, lisaks oli see möödunud suvel Amazoni klassikalise muusika number üks ehk enimmüüdud plaat.