Need on lõppeva aasta parimad raamatud

Heli Laaksonen, «Ole ise»

Edelasoome murdes kirjutava luuletaja valikkogu hiiu keeles (tlk Järvi Kokla). Ehk iseloomustavad teost kõige paremini Laaksoneni tuntuima luuletuse «Lehm ja kask» lõpuread: «Las ma ole lehm kase all. / Viige mo väsin nahk kambri pärandale, / ahju ede.»

«Eesti luuleilm II» (koostaja Mart Velsker)

Sellesse põnevasse raamatusse on koostaja valinud tekste 33 autorilt, kes ei ole varem luuleantoloogiatesse mahtunud. Tegu ei ole siiski mingi teise luule-Eestiga, vastupidi.

Jüri Kolk, «Naistepäev»

Kolk on meister argiseid tähelepanekuid talletama. Tulemus on alati klaar, soe ja meeldivalt ebašovinistlik, see kehtib ka tema uue novellikogu kohta. Kuigi tegu on väikevormidega, loen seda raamatut suurte suutäitega.

Jānis Joņevs, «Jelgava 94»

Õrn, räme ja naljakas heviromaan, ühe poisi suureks kasvamise lugu universumi urruaugus Lätimaal.

Mihhail Bahtin, «François Rabelais’ looming ja keskaja ning renessansi rahvakultuur»

Raamat, mille ilmumist eesti keeles on kaua oodatud! Bahtin ei vaatle teoses naerukultuuri ja naerukirjandust ning nende keerulisi suhteid «valitseva tõega» ainult Rabelais’ loomingu näitel, vaid laiemalt. Naer ongi universaalne ja ajatu, see on inimõigus.

Gilda Williams, «Kuidas kirjutada kaasaegsest kunstist»

Tegu on küll kunstivaldkonna käsiraamatuga, aga see on kasulik lugemine mis tahes erialal, kus tuleb kirjutada tekste pressiteadetest arvustusteni. Ülevaatlikule osale järgnevad praktilised näpunäited, tekstinäited, illustratsioonid jm.

***

Rein Veidemann

Tallinna Ülikooli emeriitprofessor

Tõnu Õnnepalu, «Valede kataloog. Inglise aed»

Autori filosoofilis-meditatiivse lõimega tekst lummab. Kuidas jõutakse leppimiseni, kuidas kaduvikukurbust korvab elu kestmise tung, kuni «Jumal temast ära tüdineb» – Õnnepalu lugemine ülendab lugejat, harv võimalus meie lugemisväljal.

Vahur Afanasjev, «Serafima ja Bogdan»

Kahtlemata selle aasta eesti suur romaan. Peipsiveere epopöa, kirjutatud nüüd ka kirjanduslikult eesti kultuurilukku. Afanasjevi enda opus magnum, lopsakas kirjutus, lugedes valdab pidev kohaloleku tunne.

Vahur Afanasjevi romaan «Serafima ja Bogdan». | FOTO: Raamat

Mats Traat, «Valge maja»

Lugu Värska sanatooriumi asutamisest, aga sellise üldistusastmega – mistahes ettevõtmine nõukogude ajal! –, et pole võimalik taandada ainult ühele kaasusele. Kõik traadilikult meisterlik: jutustus ise, dialoogid, autori sisse- ja kaasaelamisvõime. Nõustun kolleeg professor Piret Viiresega, et ajastutruuduses (1970. aastad) on romaan võrreldav «Ingeri» ja «Türgi ubadega», aga lisandub üks paatoslik mõõde: hoolimata ajastust, hoolimata takistustest või ajastuköiest, on võimalik energilistel ja eesmärgist haaratud inimestel siiski oma unistusi teostada.

Mari Saat, «Kuu king»

See on lugu viieaastasest härra Aleks Jakobsonist, sellest, kuidas ta hetk-hetkelt maailma ja inimesi avastab. Nagu Tuglase Väike Illimar. «Kogupereraamat», aga mina lugesin siit välja ka Saadile olemuslikku kummalisuse ja argilise piiri peal kulgemist.

Jaak Jõerüüt, «Elu lehekülgi lehitsetakse kiiresti»

Kadestamisväärt pealkiri juba ise. Jõerüüdi novellides määrab detail. Eri aegruumidest (kui mõtleme selle all maid, linnu ja kultuure) settinud elukogemus võimaldab kujutada olukordi ja tegelasi ühtaegu nende endi tasandil, aga selgelt on lisandunud ka autori sub specie aeternitatis. Mõnd kaasatundvat sedastust (näiteks novellis «Lõputu Sõlm ehk geomeetria õppetund») tahaks lausa välja kirjutada. Olen ühel meelel arvustaja Aija Sakova kirjutatuga: «Jõerüüdi raamat on just selline raamat, milles suurem osa lauseid on sellised, mille kohta tahaks öelda, et jah, just nii ongi; veel enam, vahel tundub, et need oleksid võinud olla kirjutanud sa ise.»