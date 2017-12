Hellad ja libedad naishundid linoollõigetes

«Erzsébet was frequently mistaken for a vampire» («Erzébethi peeti sageli ekslikult vampiiriks»), reduktsioon, linoollõige, 2011. | FOTO: Mana Kaasik

Ta modelleeris Erzébethi näo näitleja Julie Delpy järgi, kes kehastas teda filmis «The Countess» (2009). Naise kaunis nägu, mõtlik ilme ja väljapeetud poos meenutavad mõneti madonnat lapsega, kuid lapse asemel on siin hunt, kelle pea on naise paremal rinnal. Erzébethi sõrmed silitavad hundi pead ning viimane lakub tema vasaku käe sõrmedelt punast vedelikku, mis valgub välja naise peos olevast rubiinpunasest parfüümiviaalist. See detail tekitas seose vereprooviga katseklaasis. Naise laup on kaetud kuni oimudeni halli hundikarvaga, mis ei tee teda koledaks, vaid näib hoopis loomulik. Sama loomulik on seegi, et hundil on naise silmad. Kahe liigi, inimese ja hundi näo elementide äravahetamine integreerib mõlemad mütoloogilisse tervikusse.

Erzébeth kannab ajastukohast kleiti, ent tema granaatpunased kõrvarõngad ja kaelaehe on pigem gooti stiilis, mis on moes ka sel kümnendil. Samas tõuseb 16. sajandi stiilis ungari valge pitsikrae tema kukla tagant üle pea nagu nimbus, rõhutades naise aadelikku suursugusust (oli Erzébeth ju kuulsa Poola kuninga Stefan Báthory nõbu), kuid ühtlasi tema hinge helgemat poolt. Näole langev valgus jaotab selle keskelt kaheks – vasak varjus olev näopool on summutatud maroonikarva ning näitab tema hinge tumedat poolt.

Pildi üleval paremas nurgas on kujutatud Báthoryte vappi, mille keskel on kolm hundikihva. Naise parema käe küüned on lakitud rubiinpunaseks ning sama värvi kleit ja aksessuaarid osutavad vaid diskreetselt krahvitarist loodud legendile, et ta süütuid tütarlapsi mõrvas ning nende veres iluvanne võttis. Kunstnik loobus õudust tekitavate ja võigaste detailide kujutamisest, pigem otsis ta Erzébethile «õdesid» nüüdisajast, näidates lakitud küüsi, mis juhatavad vaataja tänapäeva naiste maailma.

Tundub, et Cininas pidas osa elementide ja aksessuaaride valikul ja nende omavahelisel kombineerimisel silmas ka eri ajastuid ületavat mitmekihilist sümboolikat. Nõnda saavutas ta selle, et Erzébethis varjul olev huntnaine ei kõneta tänapäeva naisi mitte üksnes sellega, mis kirjas vanades legendides, vaid ka nii mõneski muus tähenduses.

Kaks Eesti nõiaprotsesside kangelannat

Kui Cininase pilt Ungari krahvinnast on kui ikoon huntnaisest koos tema alter ego’ga ning on detailideni läbimõeldud ja sümbolites väljapeetud, siis Eestis 17. sajandil libahuntluses süüdistatud kahest talunaisest loodud kuvand pole seda samavõrd. Kunstnik on brikolööri või meisterdaja kombel kasutanud talle käepäraseid ja teadaolevaid andmeid Eesti 17. sajandi nõiaprotsessidest ja 19. sajandi etnograafiast, ning loonud siis kollaaži teel kvaliteedilt uue kuvandi nõianaistest kui ajaloolistest ja mütoloogiseeritud kangelannadest. Tundes nõiaprotsesside üksikasju, pole kujutatud isikud ja sündmused kooskõlas faktidega ega vasta prototüüpidele, kuid sellest hoolimata on loodud kaunis pilt, mida huvitav vaadata.

Anne nõiasaaga sai alguse Klatti Jaagu kohtuprotsessist, mis toimus 1623. aastal juunis Keila kihelkonnas Meremõisas. Viimane tunnistas, et ta olevat Annega koos libahunti jooksnud ja Toomas Raudsepa hobuse ära murdnud. Sellele lisandus veel kahe mehe kaebus Anne peale. Viimane olevat olnud neid varemgi ähvardanud, mille alusel mehed teda nõiaks pidasid.