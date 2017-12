Jalmar Vabarna kutsub küüni aastalõpukontserdile

Idee selline kontsert teha, tekkis muusikul juba suve lõpus, mil suvised kontserdid hakkasid läbi saama.

«See kõik, mis meil siin ääremaal toimub, on ülimalt lahe ja rõõm on näha inimesi, kes on meile külla tulnud lausa täiesti teisest Eesti otsast. Mõtlesime, et tahame rahvale midagi ka talvel pakkuda. Kusagile mujale kolimine oleks olnud igav, seetõttu võtsime mõttel sarvist kinni ja panime end fakti ette, et talvine erikontsert küünis tuleb ja tõepoolest, küün avatakse rahvale erandkorras talvistes tingimustes,» rääkis muusik.

Vabarna on ammu oma küünis soolokontserti teha tahtnud.

«Juba siis kui sooloalbumi välja andsin, kuid hooaega tehes leidsin, et põnevaid artiste on nii palju ning seetõttu jätsingi ennast tagaplaanile. Aga nüüd on aeg ise särada,» muigab muusik.

Kontserdil «Hõim» kuuleb palju kitarrimuusikat nii Vabarna sooloplaadilt, kui ka uut loomingut, mis tehtud spetsiaalselt selle kontserdi jaoks. Lavale on oodata ka üllatuskülalisi.

Kontsert algab 30. detsembril kell 19.00. Külalisi oodatakse alates kell 18.00. Küün on küll soojustatud, kuid korraldajad soovitavad end siiski soojalt riidesse panna.