Vene Teatri juht lahkub ametist

Tõnu Lensment põhjendab oma lahkumist teatri töökavast lähtuvalt loogiliselt sobiva hetkega.

«Senise ametiaja jooksul on teatris läbitud huvitav arenguetapp. On Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia baasil koolitatud teatrile järelkasvu, on ellu kutsutud erinevaid loomingulisi koostööprojekte. Teater on taasleidnud oma loomingulise pale ja seesmise töörahu. Teater toimib vaimselt ja tehniliselt väga heal tasemel. Teatri majanduslik olukord on hea. Publik on tee teatrisse taas leidnud. Ees seisab põnev aasta eesti Vabariigi 100. juubelit tähistava lavastusprojekti, teatri suure suvelavastuse ja aasta lõpus teatri 70. juubeli tähistamisega. Nõukogu on kinnitanud algava majandusaasta loominguline tegevuskava ja eelarve. Saan juhtimise edasi anda rahuliku südamega.»

Tõnu Lensment töötas Vene Teatri juhatuse esimehena alates 2012. aastast ning aastatel 2004-2012 teatri nõukogu liikmena. «Käesoleva aasta novembris sai täis 13 aastat tihedat koostööd Vene teatriga. Leian, et on paras aeg uus lehekülg pöörata. 2017. aasta alguses viisime teatri ajaloos esmakordselt teatri loomingulise juhi leidmiseks läbi avaliku konkursi. Tiheda konkursi läbis edukalt pikaaegse lavastaja ja teatrijuhi kogemusega Filipp Loss. Vene Teatril on uue kunstilise juhiga ees uus arenguetapp ning kuna ma ei soovi kandideerida kolmandaks ametiajaks, siis leian, et just nüüd on õige hetk anda heas korras toimiv teater üle uuele inimesele, kes saaks koos kunstilise juhiga alustada järgmise hooaja planeerimist.»

Tõnu Lensmenti lahkumisvaldust arutas Vene Teatri nõukogu oma 5. detsembri koosolekul. Tõnu Lensment lahkub ametist 20. veebruaril 2018. aastal.

Teatri nõukogu on välja kuulutanud avaliku konkursi sihtasutuse uue juhatuse liikme ehk teatri juhi leidmiseks. Uus juht peaks alustama Vene Teatris tööd 21.veebruaril. Otsustajate seas on lisaks sihtasutuse nõukogule kaasatud teatri kunstiline juht ja Eesti Etendusasutuste Liidu esindaja. Juhatuse liikmega sõlmitakse leping kuni kolmeks aastaks

SA Vene Teater juhatuse liige vastutab riigi asutatud sihtasutusena töötava teatri igapäevase juhtimise eest lähtudes teatri kunstilistest ja majanduslikest eesmärkidest.

Vene Teatri juhilt oodatakse Eesti kultuuri ja teatrielu tundmist, inimeste juhtimise kogemust, algatus- ja analüüsivõimet, hea suhtlemis- ja väljendusoskust, kõrgharidust ning eesti keele ja kahe võõrkeele (nende seas vene keele) oskus.

Kandideerijal palutakse esitada lisaks kirjaliku avaldusele ka elulookirjelduse, haridust tõendava dokumendi koopi ning kirjalik visiooni Vene Teatri tulevikust (kuni 3 lk). Kandideerida on aega 20. jaanuarini.