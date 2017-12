Kohtumine Ivar Ivaskiga, maailmamehega kirjanduses

Nii seoses Neustadti preemia üleandmise kui ka Puterbaugh’ ehk hispaaniakeelse maailma kirjandusele pühendatud konverentsidega, mille Ivask samuti ajakirja juurde asutas, külastasid Oklahomat ja Ivaskite kodu väga paljud nimekad kirjanikud üle maailma. 1989. aastast leiame Ivaski päevikust sissekande: «Kõneldes meie 22-st aastast Oklahomas saaks neid lühidalt iseloomustada külalistega meie majas, kes esitasid maailmakirjandust: Guillén (1968), Borges (1969), Ungaretti (1970), Paz (1971), García Márquez (1973), Dámaso Alonso (1973), Ponge (1974), Cortázar (1975), Bishop (1976), Vargas Llosa (1977), Milosz (1978), Bonnefoy (1979), Škvorecký 1980), Butor (1981), Paz (1982), Fuentes (1983), Haavikko (1984), Henri Peyre (1985), Adolf Muschg (1986), Frisch – Zürichis (1987), Cabrera Infante (1987), Raja Rao (1988), Edouard Glissant (1989). Ühest ettekandest või ühest esseest poleks küllalt nende kohtumiste kasvõi lühidaks iseloomustamiseks!»

1991. aastal ajakirja peatoimetaja ametist taandudes kirjutab Ivask, et läheb erru selleks, et nii tema kui Astrid saaksid olla need, kes nad on, ja mitte midagi muud, nimelt: «Astrid Ivask, luuletaja, Ivar Ivask, luuletaja ning maalija. Paljud inimesed, isegi sõbrad on eelistanud selle asemel näha meis: Mr. and Mrs. World Literature Today, Neustadti auhinna jagajad, minus professor-kirjandusteadlast. Kuna täitsime neid kutselisi ülesandeid nähtavasti küllalt veenvalt hästi, siis levis arvamus, nagu oleksime luuletajad ‘muu kõrval’, mitte peamiselt». («Olla need, kes me oleme», lk 79.)

Pinge luuletaja ja vahendaja (tõlgendaja) vahel

See pinge või ehk isegi teatav vastuolu luuletaja ehk teisisõnu looja olemuse ning kirjanduse vahendaja ja teadlase rolli vahel on ühelt poolt pärast kõik neid intensiivseid aastaid kirjandusajakirja peatoimetajana rohkem kui mõistetav. Kuid ma arvan, et selles on ka midagi väga olemuslikku: kui palju saab looja olla iseenda ja loomingu päralt ning kui palju tema ajast on pühendatud teiste teenimisele, teiste vahendamisele.

Ehkki tänapäeval kiputakse tõmbama piiri kirjandusteadlase ja elava kirjandusega seotud inimeste (kirjanikud ja kriitikud) vahele, usun, et hea kirjanduse uurija ja vahendaja on just oma olemuselt loov. Nii nagu Ivaskki. Sest olles kontaktis elava ja loovaga, mida ju kirjandus oma olemuselt on, tuleb ka kirjandusteadusel sageli olla loov, vahel isiklikki ning mitte karta olla mõjutatud uuritavast «materjalist».

Ivaski tegevus on hea näide nii sellest, kuidas kirjandusuurija peab olema loov, kui ka sellest, kuidas tema töö ühiskondlik mõjukus võib ilmneda ka aastate järel. Sest kirjanduse uurija ja vahendaja on oma olemuselt sildade looja. Need sillad, mida kirjandusuurija ehitab, ei pruugi hakata kandma kohe, või neid ei pruugita kohe kasutusele võtta. Kuid nagu Jüri Talvet kirjutab oma saatesõnas Ivaski raamatule «Hetked igavikust», võivad äratused alata äkki. Teisisõnu, kui sild on loodud, siis ei tea me kunagi, millal ta kasutusse võetakse. See võib juhtuda ka aastate järel.

Talvet kirjutab: «Ivar Ivask jagas suure osa oma jõust sellele, et rajada pagulusest silda kodumaise kirjanduseni. Ta jõudis varakult järeldusele, et pagulaskirjandus ei suudaks parimalgi tahtmisel teha seda, mis saab kirjanduses sündida vaid igapäevasest kokkupuutest oma maa ja keelega. Seetõttu sidus ta eesti kirjanduse tulevikulootused kindlalt kodumaaga.» («Hetked igavikust».)

Millised nendest äratustest, mille potentsiaali olemasolu Ivar Ivaski tegevus ja loometöö on järeltulevatele põlvedele võimalikuks teinud, ühel päeval ärkab, seda me veel ei tea. Kuid tasub meeles pidada, et maailmakirjanduse laiema pildi kujundamisel oli Ivaskil mõju vahendada Nõukogude Eestis sündinud kirjandust vabasse maailma ja ta tegi seda. Samuti oli tal mõju vahendada vaba maailma kirjandust raudse eesriide taha ja ta tegi seda. Võib-olla ei jõudnud kõik pakid ja kirjad kohale, osa raamatuid konfiskeeriti piiril (näiteks siis, kui ta 1974. aastal Eestit külastas), kuid ta jätkas.

Eesti Kirjandusmuuseumis 18. detsembril 2017 toimunud sümpoosionil «Ivar Ivask, maailmamees kirjanduses» peetud ettekande lühendatud tekst.