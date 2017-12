Filmisaade: «Jumanji 2» on eriline ****!

Tegemist on 1995. aasta «Jumanji», kus mängis peaosa Robin Williams, järjega. Vaatasin esimese ka igaks juhuks üle, aga erilist vajadust selleks polnud. Järg on sündmustikuga lõdvalt seotud. Uut filmi võivad vaadata ka need, kes esimest pole kunagi näinud. Mis tundeid see minus tekitas, kirjeldan videos.

Tugevate näitlejatega filmil «Väike ime» olid kõik eeldused saada ka tugevaks draamaks, aga millegipärast otsustati sellest moondunud näoga poisist kõnelevast loost teha sentimentaalne ja lõpupoole täitsa lamedaks kiskuv jõulufilm.

Prantsuse filmi «Kindla peale» parim žanrimääratlus on vast «intelligentne komöödia». Demineerija Erwan otsib ja leiabki oma bioloogilise isa. Aga siis selgub, et mehe südamesse tee leidnud daam on hoopis tema bioloogiline õde: pere on väike aga suur skandaal.

Joonistatud loomad, mis räägivad Eesti näitlejate häältega on kinokassa suhtes alati kindlapeale minek. Ilmselt pole erandiks ka pull Ferdinandist rääkiv animafilm, seda enam, et selle režissöör on Carlos Saldhana — tema tehtud on ka «Rio» ja esimesed kolm «Jääaega».

Muide, Coca-Cola Plaza esindussaal A Le Coq sviit sai värskenduse, seal on nüüd uued motoriseeritud toolid. Aga 3D süsteem on niisugune, et prillid on vaid ühekordseks kasutamiseks. Pärast seansi lõppu võib need koju kaasa võtta. Uued prillid on kergemad ja vähemalt minu puhul sobivad paremini oma prillide peale, kui varasemad erasked aktiivprillid.