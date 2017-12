Klassika-aasta 2017 – glamuurne, kirglik ja valus

Mitmed muusikafestivalid, orkestrid ja ka MET peatasid koostöö Levine’iga seni, kuni kestab uurimine, ka Dutoit’ kohta on juba tehtud samalaadseid avaldusi. Levine väidab, et süüdistused on põhjendamatud ja ta ei ole oma elu elanud ahistajana.

The Washington Posti ajakirjanik Anne Midgette paneb skandaali jälgides imeks, miks kõik Levine’i töökohad nii kaua vaikisid ja dirigendi pikaaegseim tööandja MET, kuhu tuli anonüümne vihje Levine’i käitumise kohta juba 1979. aastal, siiani midagi ette ei võtnud.

Skandaalid on paraku osa klassikamaailma dramatismist, niisama kui vaibumatud eelarvamused ja müüdid, nagu «klassikaline muusika on raskesti mõistetav», «klassikakontsertide publik väheneb», «kuulajate hulgas on vähe noori».

Hiljuti vestlesin Sergei Babajaniga, kes on Juilliard Schooli, maailma ühe tippmuusikakooli õppejõud ja ühtlasi noorema põlvkonna pianistide esinumbri Daniil Trifonovi õpetaja. Küsisin, mida arvab tema huvi vähenemisest klassika vastu.

Ta ütles: «Olen juba viimased 30 aastat kuulnud, et huvi väheneb ja publik kaob, ja kui oleksin vanem, siis ka 50 aastat. Mu vanemad kolleegid meenutavad, et nende noorpõlves räägiti täpselt sedasama. Aga kas te näete midagi sellist? Ooperimajad õitsevad, ma ütleksin, et on lausa ooperi renessanss! Enne Tallinna olid mul kontserdid Belgradis, kõik välja müüdud, kuigi ma pole seal mingi tuntud nimi. Nii seal ongi, kontserdid on välja müüdud, huvi on nii suur. New Yorgi filharmoonikute kontserdid on kolmel õhtul ühe ja sama kavaga välja müüdud. Ja see on mitme tuhande kohaga saal!»

Üldiselt näeb klassikamaailma kontserdielu välja selline: mänedžmendid ja konkursid, ooperimajad ja kontserdisaalid kihisevad nagu imperaatorlik õukond oma intriigide, edulugude ja langustega. Patriarhid püsivad võimukalt troonil, kulisside taga tõmbavad niite hallid kardinalid.

Iga muusik peab selles õukonnas oma rolli leidma. Sätendavate selga ja dekolteed paljastavate kleitide ning viimseni eksponeeritud säärejooksuga tuhisevad tikk-kontsadel lavale kuninganna Khatia Buniatishvili ja printsess Yuja Wang.

Mustalokiline Khatia teab, kuidas kirgi kütta. Üks kuulajaist kõrvutas kord teda ja Martha Argerichi. See nägi välja nii: Buniatishvili – beautiful woman, nice back, horrible cadenza. Argerich – beautiful woman, we don’t know anything about her back, amazing cadenza (Buniatishvili on rabava seljadekolteega kaunis naine, kes mängib oma kadentse jubedalt. Argerich on kaunis naine, kes mängib oma kadentse fantastiliselt. Tema seljadekolteedest ei tea me midagi).

Kas minikleidis perfektsete jalgadega Yuja Wang on klassikamaailma Lady Gaga? Igal juhul õhkab üks tema kuulajaist, et sooviks taassündida tema klaveri pedaalina. Haldjalikult ebamaised viiuldajad Janine Jansen, Lisa Batiashvili, Julia Fischer ja tšellist Sol Gabetta on vähem väljakutsuvad ja neile ei saa osaks nii särtsakaid kommentaare, vaid üksnes imetlust.

Kõikjal on esirinnas tehniliselt täiuslikud Aasia muusikud. Nad võidavad konkursse ja on aktiivsed muusikaelus. Kuid sealgi ei ole võimalik karisid vältida. Hiina üht kuulsaimat pianisti Lang Langi saatvaid vaimustusõhkeid võivad järsku tumestada mürgised plärtsatused, nagu näiteks: «Ta mäng on nagu «Tomi ja Jerry» multikas!», või ei jää laitmatu pianistiga järsku rahule Peterburi filharmoonikute juht Juri Temirkanov, kes Rahmaninovi 3. klaverikontserdi proovis seda sügavalt traagiliste alatoonidega muusikat harjutades naerusuist Lang Langi järsku katkestab ja käratab: «Naerata veel korra ja lendad siit kus...»