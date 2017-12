Raamist väljas: Kunstiaasta 2017 ehk mida tähendab poliitiline kunst?

Eva Mustonen esines suvel Tartu Kunstimajas vaimuka näitusega «Teemantmaja», kus ta mängis sümpaatse huumoriga erinevate köögimasinate, koristusharjade ja muude pussakatega. Ja muidugi ei saa mainimata jätta Rebeka Põldsami kureeritud Anu Põdra näitust «Haprus on vaprus» Kumus, kus hoolimine, haavatavus ja armastus kuulutati Eesti kunstiklassiku Anu Põdra ja rahvusvaheliste naiskunstnike dialoogis kõige kõvemateks väärtusteks maailmas.

Moekunst Trumpi vastu

Erinevatest kunstivaldkondadest on Trumpiga huvitavalt vastandunud moekunst ning mitte ainult alternatiivsed disainerid, vaid ka moemaailma suurimad nimed. Briti disainer JW Anderson ladus oma 2017. aasta sügistalve kollektsiooniks riietele kihte villast ja kudumitest, mis tekitavad sooja ja hooliva tunde – disainer seletas seda ise kui katset kaitsta inimesi nüüdismaailma julmuse eest.

Legendaarne Vogue’i moekriitik Suzy Menkes kirjeldas USA moekunstnik Jeremy Scotti kollektsiooni Moschino moemajale kui vastulauset Trumpi ajastule, kus värvilised ja jaburate elukatega riided kannavad kirju nagu «Sex is cute», ning leidis, et niisugused rõõmu ja vabadust väljendavad väljaütlemised on uues Ameerikas varsti otsekui ohustatud liigid.

Järgmise aasta kevadkollektsioonideks on mitmed kõrgmoe disainerid teinud hommage’i selle aasta hittsarjale «Handmaid’s Tale», mis võitis terve hulga Emmysid ning jutustab tulevikudüstoopiast, kus ülikonservatiivses diktatuuririigis on viljakad naised rakendatud sünnitusmasinatena peremeeste klassi teenistusse. Sarjast tuntud sügavaid tanusid, puna-valget värvigammat ja keepe on oma kevadkollektsioonis kasutanud sellised kuulsad nimed, nagu Vera Wang, Preen by Thornton Bregazzi, The Row ja teised. Kiirmoebrändid turustavad feminismi girlpower’i särkidega ja mitmed Ameerika kaubamajad on korjanud müügilt Ivanka Trumpi firma riided.

Tallinna moenädalal üldiselt nii poliitilist moodi ei näe, pigem tulevad sõnumiga kollektsioonid neilt moekunstnikelt, kes mõtestavad oma loomingut osaliselt nüüdisaegse kunsti valdkonnas. Moekunstnik Laivi astus üles kõigepealt koos Mihkel Maripuuga Hobusepea galeriis, kus näitas moe ja maalikunsti kokkupuutel sündinud süngeid, düstoopiat kuulutavaid teoseid. Hiljem astus ta üles ühekordse aktsiooniga ARSi projektiruumis, kus esitles oma kollektsiooni, mis viitas ka Veneetsia biennaali võidupaviljoni autori Anne Imhofi stiilis rõõmutule nüüdisajale. Disainer ja kunstnik Sandra Kosorotova näitas mais HOP galeriis näitusel «Krooniline ajutisus» poliitiliste sõnumitega kaelarätte, mida saaks ühtlasi kasutada meeleavalduse võitluslippudena.

Kunstiväli jõudis Time’i kaanele

Meeleavaldused ongi ilmselt 2017. aasta üks märksõnu. Paljud inimesed – sealjuures kunstnikud, kuraatorid, disainerid, nõiad, superstaarid ja näitlejad – on mõistnud, mida tegelikult tähendab võimupositsioon ning oma hääle kasutamine muutuste algatamiseks. See ei pea juhtuma tänavatel, vaid võib toimuda ka näitusesaalis, konverentsil, moelaval või naisteajakirjas.

Üks paremaid näiteid on kahtlemata ahistamisvastane teemaviide #metoo ja ajakirja Time aasta inimene – kes ei olnudki tänavu üks inimene, vaid kümned tuhanded naised, kes olid julguse kokku võtnud ja avalikult rääkinud kogetud ahistamisest. Ka väike kunstiväli oli pildil, sest üks Time’i ajakirja «kaanetüdrukutest» oli New Yorgi kuraator Amanda Schmitt, kes kaebas kohtusse oma endise ülemuse, väga mõjuka kunstiajakirja ArtForum endise väljaandja Knight Landesmani.

Sellest omakorda tõukus rahvusvaheliste kuraatorite ja kunstnike avalik kiri «We are not surprised», mis kogus üle 20 000 allkirja kunstitegelastelt üle kogu maailma. «Võimu kuritarvitamine ei üllata meid,» kõlas avaliku kirja peamine sõnum. Ilmselgelt ei üllata see kedagi, aga ikkagi on tähelepanuväärne, et nad otsustasid kirja kirjutada ja sõnumi kuuldavaks teha. Ega tõesti ei üllata enam ka natsipartei pääsemine Saksamaa parlamenti, Trumpi lõputu rumalus – või vana hea Venemaa, kus ilmselgelt aktsiooni #metoo keegi tõsiselt võtta ei püüdnudki. See aga ei tähenda, et ahistamine olekski uus normaalsus, millega ei peaks võitlema.

Detsembri alguses käis Eestis Martha Kirszenbaum, prantsuse kuraator Los Angelesest, kes oli üks «Not surprised» kirja algatajatest. Kuigi ta on aktivistina alustanud kunstitöötajate võrdse kohtlemise eest seisvat avalikku kirja ning vedanud projektiruumi, näeb ta ikkagi oma hääle kasutamise meediumina peamiselt näitust, kuna on kuraator.

Tema töö on tuua kokku kunstnike loomingut ja inimesi, mõtestada meie aega kunsti kaudu. Valmisolek midagi öelda või teha ei pea tähendama, et kunstnikud loobuvad kunstist ja kandideerivad poliitikasse või hakkavad Postimehe arvamusportaali artikleid vorpima. Kunsti ülesanne ongi tihti öelda hoopis teises keeles ja ümber nurga, aga seda tabavamalt.