Popmuusika-aasta 2017 – masinlikus suus kasvab üks lill

Tehnika ikka areneb, võiks vanainimeselikult tõdeda. Ning häid plaate on palju tehtud – rohkem, kui oleksin arvanud –, jõudsin artiklit ette valmistades neist tähtsamaid üle kuulates järeldusele. Ülevaade ei sisalda küll kõike olulist, mida aasta andis, aga mõningase läbilõike see teeb.

Müügi mõttes oli kõige edukam plaat Taylor Swifti novembris ilmunud «Reputation», mida avanädalal müüdi kaks miljonit koopiat, palju rohkem kui tema eelmist ja väga kuulsat plaati «1989» (2014). Täielikku numbristatistikat veel võtta ei ole, jäägem siis lootma, et mu väide ei osutu valeks.

Swifti uus plaat räägib meile ka sellest, kui raske on kuulus olla, seda helikandjat on nimetatud tema täiskasvamise plaadiks – see on isiklikum, valulikum ja viitab rohkem «pärisasjadele» (seks, alkohol, must südametunnistus, hämarad tundealad jne). Nii optimaalselt hügieeniline ja pop-perfektne teos kui «1989» see pole, kuid pompoosse masinlikkuse tung avaldub selle võrra kohati isegi võimsamalt. Ühtegi Grammy nominatsiooni Taylor selle plaadi eest ei saanud.

Enamiku aastalõpu edetabeleid on pannud kinni räppar Kendrick Lamari neljas stuudioalbum «DAMN» ja ma ei suuda sellele vastu vaielda. Lamar on endale külge saanud geeniuse kuvandi ja «DAMN» suudab seda hoida ja kinnistada. Tundub, et inimestel on vaja absoluute ning Kendrick seda fantaasiat võimaldab. Ka minevat Kendrick Lamari muusika korda neile, kes muidu hip-hopi väga ei kannata. Nendelegi on ta loonud mingisuguse autentsusele pretendeeriva äratundmise.

Üks Kendrick Lamari iidoleid on Tupac Shakur, kes olevat teda kunagi lausa tondina külastanud. Kui Tupaci poeediimago sisaldas Shakespeare’i-huvi kõrvale paha poissi, kurjategijat ja Musti Pantreid, siis Kendrick on läbinisti heade poolel, Mustad Pantrid vist küll meeldivad tallegi.

Ta on terav nii sotsiaalsuselt, enesereflektsioonilt kui ka südametunnistuselt pluss muidugi selles kõige olulisemas plaanis – esteetilises. «DAMN» on filigraanne ja liigub sammuga, mis üllatab algusest lõpuni. Tegu on sissepoole pööratuma ja isegi tihkema plaadiga, kui näiteks tema kahe aasta tagune ja pigem sotsiaalne «To Pimp A Butterfly».

«DAMNi» täpsus on masinlik, emotsioonid inimlikud ja interjöör küberdeelne. Pakutav pala on isegi liiga rikkalik ja nõuab täiel määral aega. Aga see on niikuinii üks paremaid võimalikke aegu, mida üks inimene saab kellelegi või millelegi anda.

Mainitud Taylor Swifti plaadi ühes loos teeb kaasa ka Atlanta räppar Future, kõige aktuaalsema räpistiili trap’i ilmselt kõige prominentsem esindaja. Ta ilmus kevadel lagedale kahe plaadiga, üks neist omanimeline ja teine «Hndrxx».

Olen tema kohta kirjutanud nii: «See on täissünteetiline uue aja ja uue inimese muusika, mis tundub mulle isegi nii uue inimese muusika, et on sellisena natuke hirmutav. Inimese, kes on tehnoloogiliste liidestega võrkudesse ühendatud. Masinatega üheks saamise muusika.

Future oli ka tüüp, kes tegi viguri nimega Auto-Tune jälle lahedaks, on öeldud. Future Auto-Tune’ist läbi lastud ja selles erinevaid masinaks saamise olekuid läbiv poolräppiv, pool-laulev hääl meenutab ühtlasi ka Instagrami ja selle filtreid, seda võimalust oma visuaalset kujutist lõputult meikida ja täiustada. Taas kord kohtadesse ja olekutesse, kus hakkab juba hirmus.»