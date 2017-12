Juurikas: jõuluvana tööeeskirjad

1. Jõuluvanaks nimetatakse punase mantli ja mütsi ning valge habemega isikut, kes liikleb 24. detsembrist 27. detsembrini Eesti Vabariigi territooriumil põhjapõdra veetud saanis, tuues jõulukingitusi, mis toimetatakse kohale spetsiaalses kingikotis.

2. Õigus saada jõulukingitusi on kõigil Eesti Vabariigi territooriumil elavatel isikutel sõltumata soost, vanusest, nahavärvist, seksuaalsest sättumusest või poliitilistest ja usulistest veendumustest. Jõulukingitused on vabastatud tulumaksust.

3. Jõuluvana on seotud vaikimisvandega, mis keelab kõrvalistele isikutele avaldada oma täpset elukohta ja seda, millega jõuluvana tegeleb jõuludevahelisel ajal.

4. Jõuluvana kingikoti mõõtmete summa (kõrgus + laius + sügavus) ei tohi ületada 200 cm ja kogukaal 40 kg. Lisaks standardsetele jõulupakkidele on jõuluvanal õigus kaasa tuua ümbrises suuski, kokkupandud ja ümbrises jalgrattaid, kelke, lapsevankreid ja -kärusid, muusikariistu, ümbrises tulirelvi, vastava sertifikaadi olemasolul ka puurides või kastides väikeloomi ja linde, mis pole mõeldud põllumajanduslikuks tootmiseks või kohapeal tapmiseks ja söömiseks.

5. Jõuluvana kingikott ei tohi sisaldada radioaktiivseid, lõhke-, mürk-, sööbe-, tuleohtlikke, lehkavaid ja määrivaid aineid ning vastava pakendita aineid ja esemeid.

6. Jõuluvana on kohustatud:

a) toimetama jõulupakid ettenähtud ajal sihtkohta, tagades nende terviklikkuse ja puutumatuse. Keelatud on süüa pakkides leiduvaid komme ja piprakooke ning juua lõhnaõlisid, odekolonne jt. alkoholi sisaldavaid parfümeeriatooteid.

b) olema korrektselt riietatud ja käituma viisakalt. Jõuluajal on jõulumehel keelatud habet ajada. Jõulumehekostüümi all tuleb kanda pikka pesu ja dresse, keelatud on enese paljastamine. Samuti on keelatud ebasündsad liigutused ja hüüatused.

7. Jõuluvanal on keelatud nõuda ühe kingipaki eest rohkem kui ühte luuletust, laulu või tantsunumbrit. Jõuluvana ei tohi kingisaajaid sülle võtta, neid käega katsuda ega teha ahistavaid ettepanekuid.

8. Jõuluvanal on lubatud kingituse kätteandmisest keelduda, kui paki saaja keeldub laulmisest või luuletuse lugemisest, teeb jõuluvanale ahistavaid ettepanekuid või üritab jõuluvanal riideid seljast kiskuda.

9. Jõuluvana tohib enesekaitseks kanda kaasas vitsakimpu, teatud juhtudel ka pipragaasiballooni või gaasipüstolit, käeraudu, kilpi ja kumminuia.

10. Kontrolli alt väljunud jõulupeo laialiajamiseks võib jõuluvana kohale kutsuda spetsiaalse märuliüksuse, kes ajab märatsejad piprakoogikahuriga laiali ning konfiskeerib kingitused.

11. Jõuluvana, kellel on punane nina, ei tohi hüpata üle laualina, sest laualina võib käriseda ja jõuluvana väriseda.