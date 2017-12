«Hea kirjandus peaks piire ületama kogu aeg, igal ajastul»

Siinmail olevat suur mure sellega, et meie noored ilma peale ära hajuvad – ka viimane laulu- ja tantsupidu oma loosungiga «Mina jään» põlistas seda. Kuidas sulle tundub, kas füüsiline pärismaisus on enam üldse aktuaalne? Kas jagad seda muret?

Kui ma nüüd päris aus olen, siis lugedes seda loosungit – «Mina jään» –, ma korraks sisemiselt võpatasin ka. Seda võib igatpidi edasi arendada, aga selles tähenduses, et mina jään Eestisse... Ma arvan, et ringirändamine on ainult hea, mitte ainult üksikisiku arengu, vaid ka meie kultuuri õitsengu seisukohast. See on väga põnev, kui inimesed käivad ära ja toovad midagi tagasi, kuigi see pole ju mingi kohustus. Liikumisvabadus on tänapäeval üks inimese põhiõigusi ja see pole riigi või teiste inimeste halvakspanu määrata, kes kuhu ja kuidas ja kui kauaks tahab minna.

Mul on väga häid sõpru, kes elavadki välismaal juba tükk aega ja mõni neist ei kavatse tagasi tulla. Nad on samavõrra eestlased ja hoiavad eesti kultuuri seal samamoodi ülal. Ühtpidi võib ju olla oma kodumaise kultuuri rikastaja selle kaudu, et tood teistest kultuuridest midagi kaasa; teisalt võid olla ka omamoodi kultuurisaadik, viies eesti kultuuri väljapoole. Ja muidugi on palju neid, kes on tagasi tulnud või kavatsevad seda tulevikus teha.

Eda Ahi. | FOTO: Erakogu

Oled varem öelnud, et eesti keeleruumis on lihtsam kirjutada, see justkui kannab iseenesest. Kui oled pikemalt Eestist ära, tunned sellest ruumist puudust?

Jah, tunnen ikka. Ehk on asi selles, et mulle luuletajana on väga oluline keel kui selline – tihtipeale tekivad mõtteimpulsid mõne teksti kirjutamiseks just keelest enesest. Muidugi vahel võib kannustavalt mõjuda ka mõni võõrkeele omapära, selle võõrus – aga võõrast pole omata. Samuti tundub, et mul on vaja füüsiliselt viibida eestikeelses keskkonnas, et üldse suuta oma tekste vähemalt mingil määral hinnata: kas need üldse kõlbavad kuskile või mitte. Praegu Ukrainas olles olen ka luuletusi kirjutanud, aga kahtlen veelgi enam selles, kas tasub neid teistega trükis jagada.

Sel kevadel ilmus sinu neljas luulekogu, «Sadam». Mis oli selle teose sünniimpulss? Kas luulekogud sünnivad tervikuna või korjad luuletused mingi aja peale kokku?

«Sadam» sündis küll nii, et kogunes lihtsalt hulk tekste, mis minu meelest moodustasid teatava terviku, mille eelmisel suvel ära tundsin. See kokku kogumine ja kaante vahele nii-öelda ära toppimine kõlab võib-olla halvemini, kui õilis nägemus tervikust juba enne tekstide kirjutama hakkamist. Kuid ka ajalooperioodidele anname ju nime tagantjärele, suudame sündmuste laiemat konteksti tajuda tihtipeale alles aja möödudes.

Pealegi olen üsna kaootiline ja impulsiivne kirjutaja – mul oleks raske kujutleda luulekogu nullist «kirjutama hakkamist». Lisaks on päris põnev, kui ei tea ka ise, mis lõpuks välja tuleb – ja kas üldse.