Eestis kohtuvad esimest korda nüüdismuusika ja VR-tehnoloogia

USA helilooja Miller kirjutas teose inspireerituna Marimetsa rabast Läänemaal. Augustis filmiti teosele rabas ka 360-kraadi video, mille virtuaalreaalsus-versioon (VR) reedel esmaettekandele tulebki.

Publikule jagatakse VR-prillid ja osalejate arv ühel seansil on piiratud. Tegemist on esimese korraga, mil Eestis nüüdismuusika ja VR-tehnoloogia kokku pannakse. Ansambel palub huvilistel end eelregistreerida aadressil u@uuu.ee

Ansambel U: on üks aktiivsemaid ja tunnustatumaid nüüdismuusika ansambleid Eestis ning on väga hinnatud oma põneva kõlapildi ja väljakutsuvate kavade poolest. Lisaks ohtratele esinemistele Eestis on U: tutvustanud eesti muusikat aastate jooksul Euroopas, Brasiilias ja USA-s. 2016. aastal esines U: esimese eesti ansamblina mainekal Veneetsia muusikabiennaalil.

Ansambel asutati 2002. aastal Taavi Kerikmäe ning Tarmo Johannese poolt ning töötab ilma dirigendita.