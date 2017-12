NO99 repertuaar vajab värskendust, aga see pole alus poliitiliseks sekkumiseks

Loominguliste riskide võtmine on äge, aga riskidega on ikka nii, et soovitud kasu ehk värske ja võimsa manifesteeriva taastuleku asemel võib tekkida hoopis kahju, milleks kunstniku puhul oleks asjatu, väsitav enesekordus.

Antud juhul oli tõesti kahju, kahju sellest, et teater NO99 panustas mõlema lavastuse näol vanadele tuttavatele kaartidele, mida kõik oleks võinud ennustada (ma oleks võinud isegi lavastusi reklaamivad plakatid ennustusvõistluse käigus ette ära kujundada), aga ka selle pärast, et mulle tundub, et EKRE ühelt poolt ja see Euroopa teatriauhinna žürii teiselt poolt on ajanud teatri NO99 segadusse.

Mõlemad signaalid – nii EKRE viha kui ka Roomas pälvitud Euroopa teatriüldsuse tunnustus – viitavad, et NO99 on ainuõigel teel: välja siirdeühiskonna, kolkastuva idaeuroopluse pimedast p***EST.

Ennustatavus on aga kunstis täpselt sama väike edutegur kui jalgpallis. Itaallased ütlevad viimase kohta, et jalgpallis on eduks vaja kolme omadust: tecnica (kõrgel tasemel tehnilised oskused), furbizio (leidlikkus) ja fantasia (kujutlus- ja üllatusvõime). Sama kehtib ka kunstis. Viimased kaks omadust näivad aga teatri NO99 tuumikul hetkel puuduvat.

Teater on end kinni mänginud kitsasse väljendusvahenduslikku nurka ning mulle tundub – ajanud publiku väljakannatamisvõime testimise segi kunstniku autentsusetaotlusega. «Hüsteeria» puhul on näitlejatele antud ülesanne äge ja (vähemalt eesti teatris) pretsedenditu: võimalikult veenvalt – ja see on kuratlikult raske ülesanne – peavad nad hüsteeriliselt naerdes veetma laval katkestusteta (!) kaks tundi, et naeru pugistades ja hetkekski usutavust kaotamata teha seal samal ajal mingeid kunstiliselt tähenduslikke tegusid.

Hetk NO99 uuslavastuse «NO32 Heasoovijad» proovist, fotol Gert Raudsep ja Tiina Tauraite. | FOTO: Tiit Ojasoo

See on kõik äge ja põnev ja esimene tund etendusest kergesti jälgitav ning nakatav (või võõritav, aga see ka ju hea teatri puhul, mingigi mõju!), aga teiseks tunniks saavad ideed otsa ja selle tunni alguseks on kaameraekraanile üsna oodatult ilmunud Rasmus Kaljujärve paljas tagumik. Ideedevaese tunni kulminatsioon on roosa dildo Marika Variku suus.

Tõsi, teatrilava on demokraatlik institutsioon ja pole õiglane diskrimineerida ühtki seal võbelevat dildot ega tuharat põskede või otsmikuga võrreldes, aga no kurat, mingil hetkel ei raputa enam ükski roppus, vaid hoopis roiutab.

Nii nagu roiutab ka «Heasoovijate» (mis on tõesti heasoovliku sisuga, igati humanistlik lavastus) tunnipikkune intsesti kirjeldus. Jah, ma saan ka siin aru, et Kenderi protsessist jäi vist väheks ja tahaks, et prokurör Pähkel ka teater NO99sse tuleks (tean, et riigiprokurör Evestus käib seal tihti), aga noh, roiutab.

Teater NO99 vajaks repertuaari vaheldust, see ei pea olema ilmtingimata selline uste-komöödia moodi vaheldus, mida nad tegid pärast «Ühtse Eesti Suurkogu», aga publiku hoidmiseks tuleb tal vahel ka puhata lasta.